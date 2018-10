© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi tutte le squadre di Promozione torneranno in campo, domani, per il ritorno del primo turno di Coppa Italia. La qualificazione stando ai risultati dell’andata è già ipotecata per Aranova, Corneto Tarquinia, Atletico Morena, Ferentino, Paliano e Gaeta. La prima ha vinto 4-2 contro la Duepigrecoroma, la seconda ha vinto 3-0, la terza gioca contro la Fonte Meravigliosa con il vantaggio di 5-1. Nel Lazio Sud il Roccasecca San Tommaso deve rimontare al Ferentino 5 gol, impresa quasi impossibile, e la stessa cosa vale per il Citta Monte S.G.Campano contro il Paliano (0-5). Leggermente meno in salita lo sforzo dello Sporting Calcio Vodice che contro il Gaeta riparte dal 4-1 in favore degli ospiti.Ecco le gare che sono in programma a partire dalla 15.30:Bomarzo - Corneto Tarquinia 0-3Aranova-Duepigreco 2-4Pian Due Torri - Citta’ di Cerveteri 0-1Santa Marinella 1947 - Tolfa 0-1Csl Soccer - Canale Monterano 0-2Monti Cimini - Compagnia Portuale 1-1Luiss- Palocco 2-3Montefiascone - Vigor Acquapendente 0-1Maglianese - Doc Gallese 2-1Spes Poggio Fidoni – Cantalice 2-2Salto Cicolano – Licenza 0-3Vis Subiaco - Palestrina 0-2Football Riano – Guidonia 1-1Fiano Romano - Accademia Roma 1-0S.Angelo Romano - SS Passo Corese 1-1Giardinetti FC -Vicovaro 2-2Atletico Zagarolo - Tivoli 1919 2-4Fonte Meravigliosa - Atletico Morena 1-5Lupa Frascati - Vis Sezze 0-2Dilettanti Falasche - Santa Maria delle Mole 0-2Fiumicino 1926 - La Rustica 2-3Atletico Lariano 1963 - Virtus Olympia Roma 2-4R.Morandi - Atletico Torrenova 3-2Polisportiva De Rossi - Ostiantica 1-3Alatri - Casalvieri 3-2Formia - Aurora Vodice Sabaudia 1-3Real Cassino Colosseo - Suio Terme Castelforte 2-3Roccasecca T.San Tommaso - Ferentino 0-5Citta Monte S.G.Campano - Citta di Paliano 0-5Sporting Calcio Vodice - Mistral Città di Gaeta 1-4Terracina - Pontinia 1-3Monte San Biagio – Hermada 3-1