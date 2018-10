Ultimo aggiornamento: 19:11

Sei squadre della provincia di Latina, tre di quelle di Frosinone e Viterbo, una soltanto come rappresentante del territorio reatino. Sono più della metà le squadre di Roma e Provincia che hanno conquistato l'accesso ai sedicesimidi finale della Coppa Italia di Promozione, che oggi pomeriggio ha chiuso il primo turno del suo tabellone.Le imprese sono state compiute dall'Alatri (capace di ribaltare ll'1-3 dell'andata con un secco 3-0) e del Terracina, con i biancazzurri che rifilano 4 reti al Pontinia, che all'andata si era imposto per 3-1.Bissano i successi delle gare di andata sia l'Aranova (3-0 sulla Duepigrecoroma) che la Tivoli 1919, il Corneto Tarquinia (11 reti segnate al Bomarzo in due gare...), l'Accademia Calcio Roma, l'Atletico Morena, la Vis Sezze, il Monte S.Biagio e il Città di Paliano. Sfiorano soltanto la rimonta il Formia (il 2-1 finale non basta) e lo Sporting Vodice, che subisce un gol di troppo nel match casalingo.Gare risolto ai calci di rigore, quelle tra Monti Cimini e Compagnia Portuale (passano i viterbesi), tra Montefiascone e Vigor Acquapendente (i gialloverdi del Monte si qualificano) e il derby reatino tra Spes Poggio Fidoni e Cantalice, con quest'ultima che diventa l'unica rappresentante reatina ad andare avanti.- Casalvieri 3-0 (1-3)- Duepiogrecoroma 3-0 (4-2)Atletico Lariano 1963 -2-1 (2-4)Atletico Zagarolo -1-4 (2-4)Bomarzo -0-7 (0-3)Città MSG Campano -1-2 (0-5)- Canale Monterano 4-1 (0-2)- S.Maria delle Mole 0-0 (2-2)Fiano Romano -1-2 (0-1)- La Rustica 4-0 (2-3)Fonte Meravigliosa -1-2 (1-5)Football Riano -3-3 (1-1)Formia -2-1 (1-3)Giardinetti 1957 -0-1 (1-1)Lupa Frascati -1-3 (0-2)Maglianese -1-2 (1-1)- Hermada 5-2 (3-1)- Vigor Acquapendente 1-0 dcr (0-1)- Luiss 0-0 (3-2)- Compagnia Portuale 1-1 dcr (1-1)Pian Due Torri -2-2 (0-1)- Passo Corese 5-0 (1-1)R. Morandi -0-0 (2-3)- Suio Terme Castelforte 1-0 (2-3)Roccasecca T. San Tommaso -0-0 (0-5)Salto Cicolano -0-0 (0-3)Santa Marinella 1947 -3-3 (0-1)Spes Poggio Fidoni -2-2 dcr (2-2)Sporting Calcio Vodice -3-2 (1-4)- Pontinia 4-0 (1-3)Vis Subiaco -1-1 (0-2)Polisportiva De Rossi -2-2 (1-3)