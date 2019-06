© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ufficialmente nato il nuovo Civitavecchia. La società unica della città che il prossimo anno festeggerà i 100 ani di calcio sul porto di Roma. La presentazione ufficiale del nuovo sodalizio è avvenuta questa mattina nella sede della Compagnia Portuale ed è servita a spiegare i termini dell'accordo. Che non prevede una fusione vera e propria, ma il travaso dei dirigenti del Civitavecchia 1920 (che cambierà denominazione, ma resterà sul territorio) nella Compagnia Portuale, che a sua volta, entro il prossimo 25 giugno, si trasformerà in Civitavecchia 1920 e avrà come colori sociali, oltre al nero e l'azzurro, anche un tocco di rosso, colore predominante della Compagnia. Il presidente sarà Patrizio Presutti, già numero uno della CPC, mentre Ivano Iacomelli sarà il direttore generale. Le gare dell'Eccellenza si giocheranno al Tamagnini, sperando che presto si possa tornare al Fattori, che ha bisogno di un restyling da parte dell'amministrazione comunale.