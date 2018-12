Cambio l' inquilino sulla panchina del Civitavecchia Calcio 1920. La società nerazzurra che partecipa al campionato di Eccellenza ha deciso di rimuovere dall'incarico di allenatore della prima squadra Andrea Rocchetti. La panchina del Civitavecchia Calcio è stata affidata al tecnico Marco Scorsini (già durante l'estate accostato a questa squadra) che nel pomeriggio condurrà il primo allenamento allo stadio comunale di Allumiere. «A Rocchetti- dice una nota della società- va il ringraziamento per l'impegno profuso in questi mesi e i migliori auguri per i suoi prossimi impegni». © RIPRODUZIONE RISERVATA