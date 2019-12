© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Cerveteri ha chiuso il 2019 al comando del girone A di Promozione davanti al Fiumicino (-2), al Tolfa (-3) e alle altre concorrenti che sono staccate di otto o più punti. Un ruolino di marcia… eccellente per una squadra che probabilmente non era partita coi favori del pronostico: «All’inizio sapevamo di poter fare bene e col passare delle settimane la fiducia è cresciuta. Ora siamo lì e ci crediamo, tutto l’ambiente ha voglia di Eccellenza» dice il bomber Alessio Teti, 13 gol in campionato e 1 in Coppa Italia finora.D’altronde, l’attaccante classe 1995 ha dimostrato di poter fare la differenza nelle sue ultime apparizioni in Promozione: l’anno passato, arrivando a dicembre, ha realizzato 16 reti con la maglia del Cerveteri (e dunque ha già toccato quota 30 in poco più di anno con i tirrenici), mentre prima dell’esperienza sfortunata in Eccellenza con la Boreale (sei reti per lui e retrocessione, cancellata dal ripescaggio, per la squadra romana) aveva segnato la bellezza di 28 reti in una stagione col Casalotti.«Sarà fondamentale partire bene dopo questa sosta di Natale – rimarca Teti – Avremo due partite fuori casa: quella di fine girone d’andata col Ronciglione e lo scontro diretto successivo col Tolfa. Ma dalla lotta al vertice non escluderei la Luiss che mi ha fatto una grande impressione quando l’abbiamo incrociata. Il campionato è livellato verso l’alto e non vedo una favorita». L’attaccante, che è solo omonimo dell’altro bomber Luca Teti (ex attaccante della Tivoli, ora passato all’Ottavia) e che in queste ore si sta concedendo un po’ di relax all’estero, proverà a trascinare la sua squadra a suon di reti: «Finora non sono stato mai due partite consecutive senza far gol – sottolinea Teti - Comunque non è importante farne tanti, ma è fondamentale farne di pesanti. E che alla fine la squadra centri il suo obiettivo».