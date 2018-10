© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno tre giorni al match più importante del girone B di Eccellenza, in programma domenica tra la Cavese (seconda in classifica) e la capolista Sora. Entrambe sono ancora imbattute pertanto si annunciano novanta minuti intensi, tra due squadre che hanno come obiettivo quello di incassare tre punti. La squadra di casa, confortata dalla bella vittoria esterna contro il Lavinio Campoverde, ha come obiettivo quello di fermare la prima della classe. Tre vittorie e due pareggi nella ultime cinque gare hanno confermato che la squadra di patron Pasquazi, ha dalla sua parte i favori del pronostico.Il direttore generale Rossini e il direttore sportivo Lauri in vista di questo appuntamento hanno suonato la carica. «E’ un crocevia importante della nostra stagione – hanno sottolineato - la squadra ci arriva con la consapevolezza dei propri mezzi; che sono l'entusiasmo, la freschezza dei giovani e quel carattere che ci ha permesso di avere la meglio in alcune partite anche difficili. Il merito di questo momento positivo oltre ai ragazzi vanno attribuiti anche a tutto lo staff che mai come in questo momento sta lavorando per far rimanere la Cavese nei posti che contano. I tre punti devono restare a Cave».I due dirigenti anno elogiato il lavoro dello staff tecnico, a partire da quello del tecnico Gianluca Sgarra, fino quello del vice allenatore e preparatore atletico Carlo Galvanin, del preparatore dei portieri Diego di Giosia, del Team manager Antonio Sacco, del fisioterapista Saverio Venuto, del segretario Piero Monecchi e del dirigente accompagnatore Christian Lemma. «Poi ci sono i nostri tifosi – hanno concluso - che ogni domenica ci sostengono con passione il loro apporto è importante pertanto speriamo che nella gara contro il Sora siano più del solito allo stadio».