© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Accademia Gialloazzurra, affiliata del Frosinone, ha vinto la tappa romana della Viesse Cup, una delle manifestazioni più prestigiose del calcio giovanile. A Roma, presso il centro sportivo del Giardinetti (l'Agapito Sbardella) la squadra dei 2009 ha vinto il trofeo messo in palio, superando in finale gli Azzurri di Torre Annunziata. Terzo posto per le squadre giovanili di Sampdoria e Torino, sconfitte in semifinale.Al torneo hanno preso parte 40 squadre, tra club di serie A e scuole calcio qualificate del Lazio. In tutto, nei tre giorni, sono state disptuate ben 127 gare, tutte di breve durata perché "lo spirito del torneo è quello di giocare poco e spesso", sottolineano gli organizzatori. Il torneo, che si richiama a Mino Raiola, ha premiato anche i sette giovani calciatori (tutti del 2009) che si sono maggiormente distinti, regalando loro le maglie autografate dei protagonisti del calcio mondiale: tra queste, ci sono state quelle di Insigne, Lozano, Donnarumma e Ibrahimovic.Al torneo, hanno preso parte, tra le altre, le squadre dei 2009 di Lazio, Frosinone, Napoli e Roma per un totale di otto club di serie A.