Dei tre nuovi campi di calcio senza barriere in Italia uno è stato scelto nel Lazio ed è anche il primo della regione. E’ quello del centro sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle dove gioca le gare interne la Virtus Bracciano. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, lo ha ritenuto conforme alla linee guida emanate dallo stesso organismo, che fa capo al Ministero dell’Interno.Le squadre della formazione rossoblù che nei fine settimana lo utilizzano sono la Juniores Provinciale, che ha inaugurato il nuovo corso su questo campo vincendo contro il Real Aurelio per 4-1, gli Allievi Provinciali, i Giovanissimi Regionali e Provinciali.«La nota positiva è quella che il pubblico si dimostra molto corretto anche senza la presenza delle barriere, dando un segnmalòe di grande maturità», ha fatto notare il presidente della Virtus Gianluca Pomponi. «Pertanto, quella degli stadi senza barriere nei campionati dilettanti e giovanili è una iniziativa che va promossa. La struttura ci ha permesso di creare questa opportunità che permette di far crescere a livello comportamentale, sia il pubblico, sia i dirigenti e sia i giocatori. Il fair–play è diventato di casa. E’ un ottimo segnale».Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha sottolineato che «prosegue l’impegno della Lega Nazionale Dilettanti e delle sue società nel gettare le basi perché ogni incontro di calcio sia una festa di sport ed un’occasione di aggregazione sociale. Ringrazio i dirigenti che con passione hanno aderito al progetto, con l’augurio che sempre più club dilettantistici possano seguire il loro esempio».