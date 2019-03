La Commissione Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio ha inasprito le sanzioni a carico della Virtus Olympia, dopo il caso Bernardini, l'arbitro della sezione di Ciampino, aggredito e mandato in ospedale al termine della gara tra la Virtus Olympia e l'Atletico Torrenova, giocata al Francesca Gianni di Roma. Per la cronaca, l'arbitro Bernardini ancora non è tornato in campo, anche se ha manifestato l'intenzione di farlo.



La Commissione è intervenuta dopo che l'Olympia aveva presentato reclamo avverso la prima sentenza sul caso (-5 punti e 5 mila euro di multa) respingendo il ricorso stesso e inasprendo le sanzioni, dopo che la Procura ha accertato che all'aggressione avrebbe preso parte un tesserato dalla Virtus Olympia.





