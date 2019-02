© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fiumicino (ex) capolista del girone C di Promozione non aveva mai perso in casa prima di domenica scorsa. A riuscire nell’impresa di affondare la squadra aeroportuale è stato l’Atletico Morena di mister Manrico Berti che si è imposto per 3-1 al Desideri in una gara dalle molte polemiche. Tra i marcatori capitolini c’è stato l’esperto difensore classe 1983 Maurizio Battistelli che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha segnato la rete del momentaneo 2-1.«E’ il mio primo gol stagionale ed è arrivato in un match importante. Anche l’anno scorso ne segnai uno alla capolista Lavinio Campoverde (poi approdata in Eccellenza), è bello far gol in questo genere di partite» dice Battistelli che poi parla della capacità dell’Atletico Morena di rialzarsi dopo l’inatteso k.o. della domenica precedente in casa contro l’Atletico Lariano. «Dopo 15 risultati consecutivi era quasi fisiologico poter perdere una partita. Era stata una giornata storta e lo abbiamo dimostrato nel big match di domenica scorsa: d’altronde con le grandi non sbagliamo quasi mai». Sui tanti veleni durante (e dopo) la gara, Battistelli chiede di fare una precisazione. «Il nostro Ippoliti ha sbagliato compiendo un brutto gesto di cui si è immediatamente pentito. Ma sui social s’è scatenato un linciaggio morale nei suoi confronti da parte di alcuni componenti del Fiumicino che dovrebbero guardare alla propria coscienza, visto che sono accaduti altri episodi antipatici in campo anche se meno “visibili”…».Tornando alle questioni di campo, il girone C di Promozione s’annuncia davvero incerto con quattro squadre raccolte addirittura in tre punti. «E’ davvero un bel campionato, aperto ad ogni soluzione. La squadra che m’ha impressionato di più è stata il Sezze che tra l’altro si è pure rinforzata a dicembre, forse Fiumicino e Luiss hanno qualcosina in meno pur essendo squadre molto forti. Noi ci crediamo e vogliamo cercare di fare filotto da qui al 17 marzo, giorno del match contro il Sezze. Forse in quel momento si capirà qualcosa in più».