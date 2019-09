A volte ritornano in casa dell'Atletico Lodigiani. Il club biancorosso, che ha debttato domenica scorsa nel girone B del campionato di Eccellenza, ha infatti ufficializzato l’arrivo nella rosa della prima squadra di Davide Sentinelli, esperto difensore centrale che già nelle scorse settimane si era allenato con la Lodigiani ma poi aveva deciso di separarsi dal club di San Basilio. Ora, il ripensamento e il tesseramento con l'Atletico dei presidenti Andrea Augello e Camillo Carlini.

Sentinelli vanta una lunga militanza in serie C e D con le maglie di Padova, Como, Piacenza e Lupa Roma. Il giocatore sarà a disposizione dell’allenatore Marco Di Rocco già nella partita di domenica 15 Settembre, debutto casalingo al “Francesca Gianni" di Roma contro il Formia.





