Marco Di Rocco rassegna le dimissioni da allenatore dell'Atletico Lodigiani. La sconfitta di domenica a Formia non è la motivazione che ha dettato la scelta del tecnico romano, che sta conducendo i biancorossi in zona play off del girone B dell'Eccellenza. A far scattare le dimissioni, motivi personali dell'allenatore ex Audace. La società, colta di contropiede dalla decisione, ancora non ha in mano il nome del sostituto.





