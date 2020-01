© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora protagonista sul mercato l'Atletico Lodigiani, con gli ultimi colpi ad effetto messi a segno dal Direttore Sportivo Gianluca Rossini. Dalla Primavera dell'Ascoli arriva in biancorosso Claudio Mazza, fantasista classe 2001, che nella passata stagione ha siglato 9 reti in 21 gare con la Primavera del Perugia. Mazza può agire sia da trequartista che da seconda punta e già da domenica sarà a disposizione di mister Di Rocco per la prima gara di ritorno del campionato di Eccellenza contro il Paliano.L'altra novità in casa biancorossa è rappresentata dal portiere ex Lupa Frascati Gabriele Galassi, giocatore di maggiore esperienza (è del '94) che si aggrega da subito e con entusiasmo («Non vedo l'ora di cominciare, voglio fare del mio meglio per essere all'altezza e ripagare la fiducia della società», ha detto Galassi prima di effettuare il suo primo allenamento al Francesca Gianni).Soddisfatto il commento del Direttore Sportivo Rossini, che ha presentato i due nuovi insieme al Direttore Tecnico Luigi Alvardi: «Chiudiamo così il nostro mercato, con una rosa rinforzata e rinnovata messa a disposizione del nostro allenatore. Puntiamo molto sul giusto mix tra gioventù ed esperienza, con l'obiettivo primario di valorizzare i ragazzi e di continuare a dare loro chances importanti per mettersi in luce. Molti nostri giovani calciatori sono stati già visionati più volte da club professionistici con i quali ho e abbiamo rapporti diretti. Ora siamo a posto, al completo, su questa strada fatta di giovani e bel gioco intendiamo proseguire».