Il prologo del primo turno di Coppa Italia regionale riservato alle squadre di Eccellenza, tra Astrea e Valle del Tevere si è concluso sul 2-2. Il campo di gioco è stato quello di Montespaccato. I ministeriali allenati da Mastrodonato. che sono anche primi in classifica nel girone A sono andati in vantaggio di due reti nella prima parte: Ciolli ha realizzato le rete del vantaggio dopo quattro minuti e Mollo su rigore al 43' ha raddoppiato per un precedente fallo su Amico.

Nella ripresa all'11 hanno accorciato le distanze gli ospiti con Fusaroli e a quattro minuti dalla fine il bomber Danieli ha pareggiato su calcio rigore per un atterramento su Gallaccio in area. «Ho dato spazio ai ragazzi che impiego di meno - ha detto Mastrodonato - è tutti mi hanno soddisfatto. Il risultato è giusto. Ora pensiamo al campionato». Il ritorno è in programma il 10 ottobre a Forano. © RIPRODUZIONE RISERVATA