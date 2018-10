Girone A di Eccellenza: è una delle sfide più interessanti della giornata quella tra la capolista Astrea, che domenica ha conosciuto il promo stop, e il Real Monterotondo Scalo, che è la sopresa in questa prima parte del campionato. La gara si gioca a partire delle 15 al campo Urbetevere di Roma per l'indisponibilità (temporanea) dell'impianto di Casal del Marmo.

Tra i ministreriali c'è voglia di riscatto, per mantenere la vetta della classifica dai ritorni delle rivali: «Siamo pronti a ripartire e reagire alla sconfitta di domenica - ha detto il tecnico Mastrodonato - puntiamo pertanto ai tre punti poichè ci aspetta un trittico di gara impegnatico. Ho tutti a dispozione tranne il portiere Proietti Gaffi. Al suo posto giocherà Marcandante esordiente in campionato e figlio d'arte poichè il padre ha difeso le porte di Ladispoli e Fiumicino».

