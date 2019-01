© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Pintori, 38 anni di professione bomber con esperienze dalla serie C all'Eccellenza è da quest'anno nelle file dell'Arce, la compagine del patron Alessandro Marrocco che ben sta figurando nel massimo campionato dilettantistico regionale, l'Eccellenza, girrone B. La squadra ciociara in 18 partite ha ottenuto ventisette punti frutto di 7 vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Ventinove le reti realizzate e ventisei quelle subite. Pintori su ventinove reti della sua squadra ne ha realizzate 14 di cui la metà su punizione. Pintori al Messaggero parla del momento dell'Arce.«Non sono assolutamente l'anima dell'Arce in quanto se ho realizzato questi goal i meriti sono di tutta la squadra dal mister alla società ai compagni, tutto l'ambiente. Un giocatore singolo può fare la giocata e magari far vincere la partita, ma non può decidere da solo un campionato- ha spiegato Pintori- i campionati li vince la squadra tutta. Noi stiamo facendo bene, siamo ad otto punti dalla vetta ed in linea con i programmi della società. Ci ha chiesto una salvezza tranquilla, noi puntiamo a disputare un campionato di vertice. Certo se il Tor Sapienza non perde colpi è difficile per tutti raggiungerla».«Domenica scorsa ad Itri ho realizzato una rete su punizione, una delle mie specialità. Ne ho dovute calciare tre per fare goal, la prima traversa, la seconda incrocio dei palli, la terza finalmente è entrata. Un goal che ci ha portato un punto che abbiamo meritato- ha aggiunto Pintori- la sconfitta sarebbe stata una beffa. E' vero segno molto su punizione, ma anche su azione anche se sono del parere che molte gare si decidono sulle palle inattive penso il 70%. Ci metterei la firma a fare 20-30 goal l'anno su punizione, ma segno anche su azione ed i numeri lo dimostrano. All'Arce non manca nulla, stiamo facendo bene e vogliamo continuare su questa strada. Lotta a quattro con Laghigna, Gomez e Rocchi per la classifica marcatori? Sinceramente non è un'ossessione diventare capocannoniere. Laghigna, Gomez, Rocchi sono grandi attaccanti che come me finalizzano il gioco e sono li per fare goal. Ma a me interessa il risultato di squadra se poi arriva con miei goal tanto meglio».Domenica l'Arce riceve sul sintetico di San Giovanni Incarico il Morolo, un derby molto sentito.«Domenica avremo una gara difficile, un derby molto sentito ed acceso tra le due società con tanti ex. Noi ci stiamo preparando al meglio- ha concluso PIntori- per fare una grande gara. Vogliamo riscattare la sconfitta della gara di andata».