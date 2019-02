Avanti un altro. Dopo Venturi anche Vincenzo Feola non è più l' allenatore dell'Aprilia Racing Club. La conferma del divorzio stata ufficializzata dal club biancoazzurro dopo che la squadra ha perso in casa contro l'Albalonga per 3-1.

La società del presidente Pezzone insomma dovrà mettere in archivio anche questa stagione senza nessuna soddisfazione e tante delusioni.

Ora si aspetta il nome del nuovo allenatore. Non è da escludere un ritorno di Venturi, anche se è circolata in serata la voce di un possibile contatto con Paris ex Rieti. L'alternativa è una soluzione interna.

Siamo comunque nel campo delle ipotesi.

La società ha augurato intanto mister Feola e al suo staff le migliori fortune per il proseguo della loro carriera.







