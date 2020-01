Ultimo aggiornamento: 18:21

L’Aprilia Racing Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Fabio Fratena, esperto tecnico romano di 57 anni. Dopo aver militato da calciatore con Lodigiani, Cerretese, Trento, Cavese, Foggia e Salernitana, Fratena in panchina ha avuto diverse esperienze tra Serie D e Serie C con Cisco Roma, Cynthia Genzano, Monterotondo, Sansovino e Fondi prima di approdare in Serie B al Latina facendo da vice a Mark Iuliano e Mario Somma.Il nuovo allenatore dell’Aprilia Racing ha diretto oggi pomeriggio il suo primo allenamento in preparazione della sfida casalinga di domenica al Quinto Ricci contro il Trastevere e porterà con sé nello staff tecnico il sig. Stefano Pontis.Il Patron Antonio Pezone e tutta la società augurano al neo allenatore le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico.Insieme a Fratena, arriva anche il difensore classe 1992 Matteo Bagaglini. Il calciatore ha militato in carriera in Serie D con Renato Curi Angolana, Cynthia, Nuorese, Fiorenzuola, Altovicentino, Vastese e San Nicolò Calcio con due esperienze in C2 con le maglie di Celano e Martina. Bagaglini, che ha scelto la maglia numero 4, è già a disposizione del nuovo mister Fratena.