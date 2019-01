© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rete di Emanuele Capuano, 21 anni attaccante esterno ex Crema in D, dopo un buon settore giovanile alla Lazio, a venti minuti dal termine, ha permesso al Città di Anagni di mister Manolo Liberati di espugnare Cassino e raggiungere 25 punti in classifica. Gli anagnini dopo ben 22 partite con 5 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte sono usciti dai playout del girone G del campionato di serie D, mettendosi alle spalle ben otto squadre. Proprio l'eroe di giornata, Emanuele Capuano si racconta al Messaggero.«Oggi è stata una vittoria importante contro una grande squadra. Ho realizzato un bel goal incrociando la conclusione dopo un perfetto assist di Francesco Cardinali. Mi sono allargato e mi ha visto partire fornendomi una palla d'oro- ha spiegato Emanuele Capuano- io decisivo? il merito è della squadra. Oggi abbiamo interpretato al meglio la gara mettendo in campo ciò che il mister ci aveva chiesto in settimana. E' stata una bella partita giocata con intensità e grinta. Sono al mio quarto goal, quasi tutti decisivi, sono davvero felicissimo».«La soddisfazione è doppia- ha aggiunto Capuano- in quanto abbiamo anche riscattato la sconfitta dell'andata. E' vero con 25 punti oggi siamo fuori dai playout, ma il campionato è ancora lungo bisogna stare molto attenti. Dobbiamo continuare ad allenarci con questa intensità e con questo modo, possimao fare bene guardando gara dopo gara. Domenica arriva l'Avellino? Altra gara sicuramente difficilisima, ma non abbiamo paura. Sarà importante l'atteggiamento. Se stiamo bene con la testa e facciamo attenzione possiamo giocare alla pari con tutti. Essere uniti come lo siamo noi è fondamentale. Ora il ritorno di Francesco Cardinali è importante, abbiamo trovato la quadratura giusta. E' un giocatore che non si arrende mai e dà sempre il massimo per questa maglia».