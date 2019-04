© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni è in piena crisi. Con la sconfitta di misura, 1-0 rimediata giovedì scorso in Sardegna sul campo della Torres, la compagine di Antonio Pecoraro è giunta ad otto gare senza vittorie. Con il tecnico romano, ma sorano d'adozione, in tre gare ha raccolto solo due punti. La svolta attesa con il suo arrivo al posto dell'esonerato Manolo Liberati non c'è stata e la squadra è rimasta a 35 punti in 36 gare disputate nel campionato nazionale di serie D, girone G.Il Città di Anagni è in piena zona playout ed attualmente occupa il quartultimo posto in classifica. Ha sei punti di vantaggio sulla Lupa Lupa penultima che sarebbe retrocessa in Eccellenza e deve recuperare tre punti all'Ostiamare che oggi sarebbe salva. Una situazione difficile con due sole giornate da giocare. Domenica 28 al Caslini di Colleferro l'Anagni riceverà il Latina salvo da un pezzo, mentre nell'ultimo turno andrà a Ladispoli per giocare contro i locali che attualmente hanno 36 punti in classifica. L'Anagni ha vintoo finora 7 gare pareggiandone 14 e perdendo in quindici occasioni. Solo 27 i goal segnati, peggior attacco del campionato, mentre la porta di Giuseppe Stancampiano è stata violata 41 volte, settima migliore difesa.In casa anagnina, il dg Marco Galante in esclusiva al Messaggero fa il punto della situazione sulla squadra di Pecoraro.«Siamo in crisi di risultati è vero. Non c'è una spiegazione particolare, la squadra ha avuto un calo mentale, e sicuramente ha perso di fiducia. Essendo un gruppo giovane- ha spiegato Galante- perdendo fiducia, sono nate molte difficoltà. La classifica sicuramente ora è difficile, parlare di salvezza diretta è molto complicato visto che abbiamo davanti tante squadre. Ma crediamo eccome alla permanenza in serie D. Ora dobbiamo recuperare le energie e pensare alla partita interna con il Latina che sarà molto difficile. Quella pontina è una grandissima squadra».«Finora i numeri dicono che le maggiori difficoltà le troviamo nel reparto offensivo, si segna poco. Purtroppo però non abbiamo mai avuto a disposizione i nostri attaccanti. Prima Gragnoli, poi Cardinali, adesso Pagliarini. Gli infortuni hanno inciso molto sull'andamento della squadra nel reparto offensivo. Però come ripeto anche con i playout alla salvezza ci crediamo- ha aggiunto il dg Marco Galante- Come ultima cosa vorrei parlare della vicenda dello stadio. Ricordo a tutti che sono ormai due anni che giochiamo lontano dal Roberto Del Bianco di Anagni.Siamo rimasti alle ultime parole del sindaco e dell'assessore allo sport. Ci aspettiamo che la gara per i lavori parta a breve per dare alla nostra città lo stadio che merita. Non giocare in casa ci ha tolto molto»