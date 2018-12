© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri colpi di mercato per il Città di Anagni che pochi minuti fa annunciato gli arrivi del laterale sinistro Mattia Cipriani e dell'esterno di attacco Francesco Pagliarini. Si aggiungono al bomber Francesco Cardinali, per lui un ritorno, ed al difensore Francesco Bordi annunciati nei giorni scorsi. Per quanto riguarda Matteo Cipriani, si tratta di un ragazzo classe 2000 proviene dal Racing Aprilia che lo scorso anno ha militato nel Fondi. Francesco Pagliarini, classe 94, esterno d'attacco, provenie invece dall’Albalonga Calcio. Vanta campionati importanti in Serie C con la maglia del Matera Calcio, con 32 presenze e diversi gol, esperienze positive in Serie D con il Poggibonsi e Trastevere e un settore giovanile importante con la Roma.Sia Cipriani che Pagliarini si sono già messi a disposizione di mister Manolo Liberati e, domani potrebbero esordire nello scontro salvezza del turno infrasettimanale di serie D, girone G con la Torres. Si giocherà al Casilini di Colleferro con inizio alle 14,30 una gara che l'Anagni reduce da sei risultati utili consecutivi deve cercare di vincere a tutti i costi per sfatare anche il tabù del Caslini scelto dagli anagnini per le gare casalinghe in attesa di riavere a disposizione il Roberto Del Bianco.