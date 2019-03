© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Serie D torna in campo domani, con i recuperi delle gare rinviate a causa degli impegni della Rappresentativa alla Viareggio Cup. Si giocano di Albalonga-Trastevere (arbitra Michele Delrio di Reggio Emilia) e Avellino-Aprilia (dirige Gabriele Scatena di Avezzano). In pratica si gioca lo scontro a distanza per il secondo posto tra Trastevere e Avellino e che in caso di vittoria permette anche di accorciare le distanze dal Lanusei. Rischia di più la squadra romana poiché si troverà davanti un avversario in gran forza che ha rifilato domenica scorsa al Budoni cinque reti.Al “Pio XII” di Albano sarà comunque una gara da gustare. «Il Trastevere vorrà incassare tre punti – ha detto il diesse di casa Giorgio Tomei - poiché pensano ancora al primo posto, ma siamo attrezzati di tutto punto per respingere le loro intenzione anche se ogni risultato è possibile». Due gli ex dalla parte dell’Albalonga, Fatati e Paolacci.In casa dei romani, però, c'è un po' di delusione perché «sono undici le gare nelle quali il Lanusei riesce a vincere le partite non in zona Cesarini, ma addirittura nei minuti di recupero. E’ chiaro che se i sardi sono così baciati dalla dea bendate a noi e all’Avellino non resta che contendersi la seconda piazza. Domani ci aspetta una partita difficile, perché l’Albalonga ha vinto gli ultimi tre scontri, però faremo del tutto per incamerare i tre punti e portarsi a meno sette dal Lanusei».