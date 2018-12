© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Albalonga continua a convincere e a risalire la classifica. L’avvento di mister D’Adderio ha davvero dato la scossa agli azzurri come racconta bene la striscia di quattro vittorie e due pareggi con l’allenatore che ha sostituito Ferazzoli. Anche oggi i castellani hanno brillato nel 4-0 al Ladispoli che comunque è stato in partita fino all’83esimo.Era stato Magliocchetti a fine primo tempo a realizzare il gol del vantaggio sfruttando un assist di Corsetti che, pur non nel sua giornata migliore, ha poi siglato (appunto a sette minuti dal 90esimo) la rete del 2-0 mettendo in porta un pallone respinto dal palo dopo il colpo di testa di Pippi e ha poi servito con un “cioccolatino” il pallone del 3-0 a Pippi. A chiudere il tabellino ci ha poi pensato il giovane Capogna. Va ricordato che il Ladispoli, dopo aver sfiorato il pari con Tollardo (colpo di testa salvato da Pippi sulla linea), è rimasto in dieci per l’ingenua doppia ammonizione in dieci secondi di Cardella (simulazione e successiva protesta).