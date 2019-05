Il tour di Renato Zero è già sold out: ecco le nuove date a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A meno di un mese dall’annuncio, sono già sold out le 4 date romane e i 2 live a Bari di “Zero il folle in tour”, il nuovo tour di Renato Zero, con cui l’artista tornerà live nei principali palasport italiani, per stupire la sua gente con un grandioso show nel quale, oltre ad attingere dal suo storico repertorio, presenterà dal vivo anche il nuovo album di inediti, “Zero il folle" (Tattica), in uscita ad ottobre.A grandissima richiesta, quindi, si aggiungono ora due nuove date al Palazzo dello Sport di ROMA (l'8 e il 9 novembre) e 1 nuovo live al PalaFlorio di Bari.I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, venerdì 31 maggio.È in radio e disponibile in tutti i digital store “Mai più da soli”, il nuovo brano di Renato Zero, che anticipa l’uscita a ottobre del prossimo disco di inediti, “Zero il folle".