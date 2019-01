Dallo chef Boscolo la notte è dolcissima: polvere di stelle tra arte e cucina

Arte e cucina si fondono in un goloso connubio di sapori e bellezza. Alla consolle, per una raffinata selezione di note, c'è la bionda Rita Gherz. Ma tutta l'attenzione è per la performance onirica e multisensoriale della fascinosa attrice Valentina Ghetti, in scollato top nero con sfiziosa cintura chiara stile Impero, con il musicista Luca Gaeta. La cornice è un locale in via Velletri, dove si festeggiano i ragazzi dell'etoile dello chef e maestro pasticcere Rossano Boscolo: ed è per loro che va in scena l'esclusiva performance dall'evocativo titolo Etoile des etoile du chocolat.



La Ghetti, attrice di numerose fiction italiane di successo - Gente di mare 2 e Provaci ancora prof! - incuriosisce la platea vestendo i panni di una ballerina onirica che, tra fili di caramello, meringhe e polvere di cacao, danza sulle note di Bach coinvolgendo il pubblico in un vorticoso happening senza fiato. Ne rimangono colpiti, tra gli altri, il conduttore televisivo Michele Mirabella con gli amici Augusto Minzolini e Laura Chimenti.

Tutti letteralmente battezzati da una fitta pioggia di cacao e zucchero soffiati dalla dolce danseur per una sera. Vista, tatto, gusto: tutti i sensi sono stuzzicati e gli ospiti partecipano attivamente all'esibizione diventando parte integrante dello show. E quando si parla di spettacolo dal tema culinario non può mancare la gabbia del gusto: elemento cardine dove i ragazzi dell'etoile si esibiscono con i loro cooking-show. Ogni portata passa dalla cucina alla gabbia dorata dove avviene l'impiattamento finale e ogni ospite può ammirare, e perché no, rubare, qualche segreto da poter riportare sulle proprie tavole.

Al termine della performance il dj set della Gherz anima la serata organizzata da Riccardo De Martino. E una formula così golosa non può che attirare tanti altri volti noti del piccolo e grande schermo. Non si contano i vip che hanno partecipato alle numerose serate evento della location: dalla conduttrice Eleonora Daniele con il compagno Giulio Tassoni alla graziosa attrice Vanessa Gravina. Dai giornalisti Emma D'Aquino e Fabrizio Maffei fino a Ninetto Davoli, il comico Antonio Giuliani e gli attori Daniela Fazzolari, Marcelo Fuentes e Andrea Preti. Per non parlare di Maria Grazia Cucinotta con il marito Giulio Violati, che hanno scelto di festeggiare qui i 52 anni dell'imprenditore e produttore cinematografico.

