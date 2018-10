Se il red carpet diventa magico: applausi per il film di Virzì e il docu su Barillari

E venne il turno di “Notti magiche” di Paolo Virzì. Sul red carpet della Festa della Musica sono tanti gli amici e colleghi arrivati per applaudire il film di chiusura della tredicesima edizione della kermesse. Oltre al regista, in cravatta scura, sfilano, per il cast, la bella Martina Pensa, in lungo bianco con spacco, Roberto Herlitzka, abbracciato da Virzì, e ancora Andrea Roncato con la moglie Nicole Moscariello, Irene Vetere in abito fantasia, Giulio Scarpati, Eliana Miglio in lurex nero, Giulio Berruti e Emanuele Salce. © RIPRODUZIONE RISERVATA