Via al Festival del Teatro patologico, palcoscenico di solidarietà

Palcoscenici di solidarietà. Il fascinosoVinicio Marchionichiacchiera al bar del foyer poco prima dell’evento. Sta per iniziare l’opening del Festival del teatropatologico e allo stabile di via Nazionale appare anche Francesco Montanari. Motivo?Ammiraregliscattidelfratello Alessandro che firma la mostra dedicata al tema della serata assieme alla pittrice Cinzia Bevilacqua.

La rassegna, allesista lungo le scale interne, riceve i complimenti di Claudio Castrogiovanni e Riccardo Ballerini. Man mano raggiungonol’appuntamentoiragazzi a cui è dedicatoilriccoprogramma in presentazione. E mentre il regista Francesco Giuffrè apre l’happening con il delegato dell’associazione, Alessandro Corazzi, gli ospitiprendonopostoinplatea. Ad introdurre il cartellone c’è una madrina d’eccezione: Claudia Gerini, in lungo nero da gran sera. L’attrice,appenaarrivata,salutaun bimbo disabile e posa per uno scattoconlui.Poipresentailprimocorso al mondo di teatro integrato dell’emozione,natodallacollaborazionedell’organizzazioneconl’Università di Tor Vergata e il Miur. E tutto ciò grazie a Dario D’Ambrosi: attore, regista e autore, da oltre trent’anni, di spettacoli che indagano la follia per ridare “dignità al matto”.Tantiipersonaggidelmondo della cultura e dello spettacolo testimonialdeglishowinscaletta.E ieri sera e’ stata la volta di Tito Andronico.Consuccesso.

Ultimo aggiornamento: 11:38

