Tusk da Conte venerdì per parlare dei top job Ue

BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk sarà a Roma, venerdì, per incontrare il premier Giuseppe Conte, in vista dei summit dei 28 leader dell'Unione, il 28 maggio, ed il 20 giugno, secondo quanto si apprende a Bruxelles. In particolare, i due vertici saranno cruciali per decidere le nomine chiave per i top job europei, e l'incontro con Tusk sarà l'occasione per Conte, per dare le proprie indicazioni. Al vertice di Sibiu, in Romania, la settimana scorsa, il presidente del Consiglio europeo aveva spiegato di voler arrivare alla soluzione del Risiko delle poltrone Ue velocemente, seguendo anche un equilibrio geopolitico e di genere. Tra l'altro, il presidente del Consiglio europeo aveva messo sul tavolo anche la possibilità di ricorrere ad un voto a maggioranza, se l'unanimità sulle nomine si dovesse rivelare un'impresa impossibile.

Ultimo aggiornamento: 16:06

