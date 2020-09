Covid, un mix di super anticorpi blocca l'ingresso del virus nelle cellule

Scoperti due super anticorpi che bloccano l'ingresso del virus Sars-Cov-2 nelle cellule: agiscono con meccanismi leggermente diversi fra loro e se somministrati in piccole dosi, singolarmente o insieme, riescono a prevenire l'infezione nei topi. Il risultato, che apre la strada a nuove terapie basate su cocktail di anticorpi (utili anche contro i virus mutanti), è pubblicato su Science da un gruppo internazionale guidato dall'Università di Washington, a cui hanno partecipato anche Massimo Galli, Agostino Riva e Arianna Gabrieli dell'Ospedale Sacco di Milano.

Scientists studying monoclonal antibodies (mAbs) from recovering #COVID19 patients report two, with different action mechanisms, that together block #SARSCoV2 & mount a protective response in hamsters. The results support therapies involving combos of mAbs https://t.co/jQ7T0G5ssr pic.twitter.com/wHteVMCj5U

— Science Magazine (@ScienceMagazine) September 29, 2020