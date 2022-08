Domenica 14 Agosto 2022, 19:34 - Ultimo aggiornamento: 19:35

Primo caso di trasmissione di vaiolo delle scimmie da uomo ad animale. Un cane avrebbe infatti contratto l'infezione dai suoi proprietari, una coppia gay che abita a Parigi. Lo riporta la rivista Lancet: è successo a innizio giugno quando i due uomini, rispettivamente di 44 e 27 anni, che fanno parte di una coppia aperta, hanno sviluppato i sintomi dopo aver avuto rapporti sessuali con altri uomini.

La scoperta dei virologi

I due, che per le cure si sono recati all'ospedale Pitié-Salpêtrière, hanno però notato che anche il loro cane, un levriero italiano, aveva delle ulcere e alcuni sfoghi sulla pancia. Il cane è poi risultato positivo al tampone per il monkeypox, nella stessa variante a cui erano positivi i suoi proprietari. Il cane dormiva con i padroni, e potrebbe essersi infettato attraverso il contatto con le loro lesioni.

«Probabilmente il cane avrà leccato l'umano malato e poi se stesso», ha spiegato la professoressa Lynora Saxinger, che insegna virologia all'Università di Alberta. A quanto pare, infatti, erano presenti tracce nella saliva del cane.

I sintomi del vaiolo delle scimmie

Il vaiolo delle scimmie è una malattia «molto rara» che si presenta generalmente con «febbre, mialgia, linfoadenopatia (ghiandole gonfie) e un'eruzione cutanea sulle mani e sul viso, simile alla varicella». La salute dei pazienti sospetti evolve «favorevolmente», anche se è necessario mantenerli «sotto osservazione» per la possibilità che qualcuno possa aver bisogno di un ricovero, affermano le autorità sanitarie. In genere «la sua trasmissione avviene per via respiratoria», ma è possibile il contagio attraverso il «contatto con le mucose durante rapporti sessuali».