Al via il campionato di calcio delle Università romane: la finale allo stadio delle Tre Fontane

Al via la 14esima edizione dei campionati riservati alle Università romane. Calcio a 11, calcio a 5 maschile e femminile, basket tre vs tre, volley, diverse le discipline in cui dieci Atenei capitolini si cimenteranno per conquistare il titolo. La presentazione, avvenuta in Campidoglio alla presenza del presidente della commissione Sport, Angelo Diario, ha visto sfilare i ragazzi protagonisti di un'avventura che, da sempre, richiama l'attenzione di migliaia di persone: Link Campus University, campione uscente nel campionato di calcio a 11, Foro Italico, Esn Roma Tre, John Cabot University, Tor Vergata, Università europea, Polo didattico del Bambino Gesù, Luiss, Erasmus in campus, American University of Rome sono gli Atenei ai nastri di partenza."Siamo soddisfatti - ha spiegato Achille Patrizi, portavoce del coordinamento delle università romane - del lavoro fin qui svolto e riteniamo che lo sport sia portatore di valori e principi importanti. Il nostro è un movimento importante che, in questi 14 anni, ha saputo coinvolgere 20mila atleti". "Il Comune - ha aggiunto Angelo Diario - è al fianco delle università e del movimento sportivo nato attorno ad esse. Anche quest'anno - ha poi affermato - lo stadio delle Tre Fontane ospiterà la finale del campionato di calcio". La parte tecnica è affidata alla Time sport.Particolarmente emozionante la tradizionale consegna delle maglie e a sorpresa l'annuncio del vicepresidente nazionale dell'Us Acli, Luca Serangeli, di istituire due premi Fair play, uno da destinare alla squadra e l'altro al singolo giocatore.