Roma, folla per l'addio a don Marco Nemesi

Folla per l'addio a don Marco Nemesi, morto a 53 anni a causa di una malattia. Era stato parroco della cattedrale di San Clemente di Velletri per diversi anni, la stessa chiesa dove oggi in tantissimi hanno voluto dare l'ultimo abbraccio abbraccio al sacerdote. La messa è stata celebrata dal vescovo della diocesi Velletri Segni, monsignor Vincenzo Apicella, alla presenza di tutti i parroci della cittadina e di alcuni paesi vicini, presente anche il vescovo di Gaeta monsignor Luigi Vari.Don Marco, nato a Velletri il 3 ottobre 1965, aveva fatto ingresso nella sua nuova parrocchia (oltre 16mila abitanti) il 12 ottobre 2014, dopo aver assistito i fedeli di San Giovanni Battista. Una presenza, la sua, che ha lasciato un segno tangibile. Il sacerdote è morto il 4 giugno nella propria abitazione, all’interno della canonica della stessa chiesa, e, sin dalle prime ore, la sua stanza allestita a camera ardente è stata invasa di fedeli in lacrime.