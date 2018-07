Albano, giovane picchiata nella sua abitazione: sul corpo ustioni e lividi, è grave

Una ragazza di 28 anni è stata trovata sul letto con tumefazioni e segni di ustioni sul corpo, in un'abitazione di Albano, grosso comune dei Castelli nei pressi di Roma. La giovane è stata soccorsa e immediatamente trasportata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni in codice rosso.

Gli inquirenti ipotizzano un'aggressione. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di polizia di Albano. Sul posto anche personale della squadra mobile di Roma.