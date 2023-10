Roma, le stelle della televisione sfilano alle Terme di Diocleziano

Solo la maestosità dell’Aula VIII delle Terme di Diocleziano poteva rendere l’importanza dell’happening. Perché nell’antico spazio sotto le stelle della Città Eterna, tra ruderi romani illuminati, Sky festeggia i suoi primi vent’anni. Ed è folla di vip tra i tesori dell’incredibile sfarzo imperiale. Il party, davvero esclusivo, segue una giornata di incontri e dibattiti che hanno animato la stessa Aula, aperta per la prima volta proprio in occasione dell’evento celebrativo. Oltre cinquecento gli ospiti attesi. Sul palco, per festeggiare l’importante compleanno, ci sono Dana Strong, Ceo Gruppo Sky e Andrea Duilio, ad Sky Italia.

E intanto il red carpet è degno di Hollywood. Iniziano ad arrivare, in uno struscio senza fine, Stefano Accorsi, in elegante completo blu, Pierfrancesco Favino, in total black, scortato dalla sua Anna Ferzetti, in tailleur nero scollato, e poi Edoardo Leo, Lodovica Comello e Carlotta Gamba. Ecco il ministro per lo sport Andrea Abodi e poi l’attore Lino Guanciale con la sua Antonella Liuzzi. E’ il turno della regista Michela Andreozzi, di Filippo Timi, che saluta Francesco Montanari con la fidanzata Federica Sorino, e del fascinoso rocker Manuel Agnelli, in Armani, con Morgan.

Si riconoscono il conduttore Costantino della Gherardesca e i fratelli registi Damiano e Fabio D’Innocenzo. Sfilano Salvatore Esposito, Massimiliano Bruno, la Gialappa’s, lo scrittore Antonio Scurati, il fotografo Oliviero Toscani e Andrea Occhipinti. Una platea davvero di prima grandezza che si prepara ad applaudire l’esibizione dei Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di XFactor, che fanno tre pezzi (Non è così male, Pagliaccio, Creep). Poi arriva in consolle il dj Lele Sacchi. Il dinner, annaffiato da fiumi di champagne, è a base di ceviche di pesce marinato agli agrumi, insalatina con tofu, ceci, avocado e vinaigrette all’aceto balsamico, piccoli flan di carciofi e vellutata di mentuccia, cake nera con bavarese di parmigiano e germogli e hosomaki di vitello tonnato. Cin cin al successo.