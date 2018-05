«I soldi del Mose per l'appartamento nel grattacielo più alto del mondo»

di Roberta Brunetti

VENEZIA - La Procura di Venezia non molla la presa suldeidel. Una pista, quella delle, ancora aperta anche perché dall'emirato arabo la richiesta di informazioni da parte dei magistrati veneziani non ha ancora avuto risposta. Silenzio sulla rogatoria internazionale, ma il fascicolo resta aperto.La questione è tornata d'attualità dopo laanticipata domenica e andata in onda ieri sera, su Rai 3, dedicata proprio ai paradisi fiscali, da Dubai, a Singapore, alla Svizzera, che ha riservato un ampio passaggio anche alleche potrebbero, in parte, essere state utilizzate per, simbolo dell'emirato arabo. Nessun commento, ieri, dalla Procura lagunare, anche perché le rogatorie internazionali, inoltrate a suo tempo, non hanno dato risultati completi. In particolare, quelle partite alla volta di Dubai, non sono state ritenute degne nemmeno di una risposta. E così se l'inchiesta per riciclaggio resta aperta, a carico di Paolo Venuti, l'ex commercialista di Giancarlo Galan, i suoi possibili sviluppi sono ancora incerti.