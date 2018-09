Infermieri, in Italia ne mancano 53mila: il "buco" più grande è in Campania

Figura di riferimento nella cura del paziente, di infermieri ne mancano 53mila in Italia. E, a soffrire, sono in particolare alcune regioni come la Campania, dove ne servirebbero quasi 9000. La conseguenza è che, se ognuno di loro dovrebbe assistere non più di 6 malati per turno, nel nostro Paese ne hanno in carico quasi il doppio, ma con punte che arrivano a 17 in Campania.



A mappare la carenza, Regione per Regione, è un'analisi del Centro studi della Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri (Fnopi) sui dati del Conto annuale 2016 del ministero dell'Economia. Somministrano medicine, controllano, pressione, ossigenazione e glicemia, fanno prelievi: gli infermieri rappresentano il primo contatto del paziente con la struttura sanitaria. Secondo l'Ocse, ogni medico ne avrebbe bisogno di almeno tre per coprire 24 ore su 24 l'assistenza al paziente. Ma questo rapporto in molte regioni italiane oscilla intorno al due. E crolla, in alcune singole aziende sanitarie, fino a sfiorare la parità.



A sottolinearlo è anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che nel documento sull'Italia predisposto per la sua 68/esima Assemblea generale in corso a Roma precisa che «percentualmente ci sono molti medici (rispetto al numero di abitanti), ma pochi infermieri (rispetto al numero di medici)». Spesso, sottolinea la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli, «si cerca di compensare con eccessi di straordinari, svolti dal 40% degli infermieri occupati nel Servizio Sanitario Nazionale» o con «soluzioni tampone» come quella di non assumere personale, ma di utilizzare quello messo a disposizione da cooperative o col lavoro interinale.



«Un meccanismo - sottolinea - che rende il professionista sempre più stressato e sottopagato». Se, in una sanità pubblica con la coperta corta, a far sentire la loro voce negli ultimi mesi sono stati i medici, che hanno annunciato di essere pronti anche a uno sciopero di 72 ore entro novembre, le difficoltà che vivono gli infermieri non sono da meno. Le prospettive, d'altronde, non sono rosee. L'incremento della vita media e delle malattie croniche come Diabete, Parkinson e Alzheimer, stanno aumentando i bisogni di assistenza di personale non necessariamente medico ma in grado di fornire cure. Per questo, conclude Mangiacavalli, «chiediamo un incontro urgente con il ministro della Salute Giulia Grillo e con le Regioni».



Sono solo cinque in tutta Italia le regioni in cui si ha il giusto numero di infermieri in rapporto ai medici. Il resto del Paese presenta carenze che vanno dai 9.755 infermieri in meno della Sicilia ai 616 infermieri in meno nelle Marche, con conseguenze sulla qualità delle cure. Se il rapporto ottimale di cura riconosciuto a livello internazionale sarebbe di almeno 3 infermieri per ogni medico, secondo la mappa Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri (FNOPI), che analizza le carenze Regione per Regione, le uniche ad aver raggiunto l'obiettivo sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano.



In Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna si scende a due o addirittura anche sotto i due infermieri per ogni medico. In termini di unità di personale mancante, si va dai 9.755 infermieri in meno della Sicilia ai 616 in meno nelle Marche, passando per i 4724 mancanti in Lombardia, 4540 in Sardegna e 4024 in Calabria, a seguirli la Puglia e il Lazio, dove servirebbero rispettivamente 3931 e 3013 professionisti in più. In tutto, in Italia sono 53mila infermieri mancanti, comprese le carenze delle singole aziende sanitarie che hanno sede nelle regioni complessivamente 'in linea con le attesè. Questo non è senza conseguenze.



Porta infatti a un aumento di rischi per i malati e per gli stessi operatori: ogni infermiere dovrebbe assistere al massimo 6 pazienti, ma in Italia ne assiste in media 11 e, nelle Regioni dove la carenza è maggiore, si arriva anche a 13, come in Lombardia e Molise, a 15 come nel Lazio, e addirittura 17, come in Campania. Il Friuli Venezia Giulia, vanta invece il rapporto migliore, pari a 8 pazienti per ogni infermiere. A seguirlo Veneto, Toscana, Marche, Basilicata e Liguria con 9.

