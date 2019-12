Renzi primo leader italiano nella classifica di Politico.eu: "Il rottamatore è tornato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il rottamatore è tornato». Così Politico.eu, il sito specializzato nell'analisi dei fenomeni politici europei, dedica a Matteo Renzi la prima posizione tra i leader italiani per il 2019, in una classifica che lo vede insieme a Macron, Merkel e von der Leyen.«Dopo aver stretto un'alleanza tra M5S e il Partito Democratico, Matteo Renzi ha dato vita a una forza politica nuova di zecca: il partito liberale Italia Viva. Così facendo, si è portato via abbastanza parlamentari da rendere la sopravvivenza del governo dipendente dal suo sostegno», sottolinea Politico.«Pochi si aspettano che Renzi provochi presto nuove elezioni: il suo nuovo partito sta solo al 5%. Ma l'ex primo ministro non ha fatto alcuno sforzo per mascherare le sue ambizioni di fare per l'Italia ciò che Emmanuel Macron ha fatto in Francia: puntare al ruolo più alto del suo paese. Per ora, Renzi è concentrato sul tentativo di sottrarre i sostenitori scontenti a Forza Italia, un tempo dominto dall'ex primo ministro Silvio Berlusconi. La misura in cui riuscirà determinerà non solo il destino del governo italiano, ma la politica del paese per mesi, se non per gli anni a venire».