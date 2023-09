Ambra Jovinelli, teatro rinnovato e ricco calendario di eventi

Un programma ricco di spettacoli di alta qualità che abbracciano una varietà di generi, dalla commedia colta alla prosa di grande spessore. Inoltre, c'è una particolare attenzione alla comicità al femminile, garantendo una programmazione diversificata e coinvolgente per il pubblico. Il sipario si aprirà il 18 ottobre con una sorpresa speciale: la sala dell'Ambra sarà completamente rinnovata con nuove poltrone, garantendo un'esperienza ancora più confortevole per gli spettatori. Si inizia con “Agosto a Osage County”, la celebre commedia di Tracy Letts insignita del Premio Pulitzer nel 2008. Spettacolo offre uno sguardo sarcastico e spietato sulle disfunzioni familiari, un viaggio emozionale tra affetti, rancori, segreti, cinismo e black humor. Filippo Dini sarà il regista e interprete principale, mentre Anna Bonaiuto ricoprirà il ruolo che fu di Meryl Streep sul grande schermo.

Si parte subito con tanta verve

Dal 2 novembre, Teresa Mannino, una delle artiste più amate della comicità italiana, farà il suo ritorno sul palco con "Il giaguaro mi guarda storto", portando la sua inconfondibile risata e il suo talento inimitabile. Poi 22 novembre, il grande Silvio Orlando tornerà a incantare il pubblico con "La vita davanti a sé", una commedia che ci guiderà attraverso le pagine del magnifico romanzo di Romain Gary con leggerezza ed ironia. Dal 6 dicembre, Massimo Dapporto e Antonello Fassari saranno i protagonisti di "Il Delitto di via dell’Orsina", una commedia nera ricca di trovate, energia e divertimento. Il 18 dicembre, Andrea Delogu porterà in scena "40 e sto", uno spettacolo folle che esplorerà le vite delle donne alle soglie dei 40 anni.

Il 20 dicembre, il teatro ospiterà il graditissimo ritorno di Geppi Cucciari con "Perfetta", l'ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, che ci condurrà attraverso un mese nella vita di una donna, esplorando le quattro fasi del ciclo femminile. Dal 26 dicembre, su grande richiesta, tornerà "Mine Vaganti", l'adattamento teatrale del celebre film di Ferzan Ozpetek.



Anche il 2024 sarà con tante sorprese

Dal 10 gennaio, Francesco Montanari e Cristiano Caccamo saranno i protagonisti di "Sesto potere," una rappresentazione che esplorerà il sesto potere, quello nascosto tra gli smartphone e i social media.

Dal 24 gennaio, Paola Minaccioni porterà in scena "Stupida show!," un monologo di stand-up comedy che esplorerà le follie e le frustrazioni quotidiane. Dal 7 febbraio, Ferzan Ozpetek tornerà a teatro con un nuovo adattamento scenico del suo successo cinematografico "Magnifica presenza". Dal 21 febbraio, Andrea Pennacchi indosserà la maschera di Arlecchino in uno spettacolo scritto e diretto da Marco Baliani, che porterà questa icona della commedia dell'arte nella contemporaneità. Dal 5 marzo, andrà in scena "Pà", un monologo che esplora l'opera immensa di Pier Paolo Pasolini attraverso la drammaturgia di Marco Tullio Giordana e Luigi Lo Cascio. Poi dal 13 marzo, Alessio Boni tornerà con "Iliade – il gioco degli dei," un'immersione nei miti antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.



La primavera con grandi nomi

Il 26 marzo sarà la volta di Francesca Reggiani con "Spettacolare (voce del verbo)", un altro spettacolo di comicità. Dal 3 aprile, Francesco Pannofino porterà in scena "Chi è io?", un'indagine condotta sotto i riflettori e davanti alle telecamere, esplorando la vita reale e lo show business. Dal 17 aprile, Arturo Cirillo dirigerà, adatterà e interpreterà "Cyrano de Bergerac", una versione originalissima del classico di Edmond Rostand in cui la musica avrà un ruolo centrale. Dal 2 maggio, Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi saranno i protagonisti di "Amanti", una commedia brillante scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che esplorerà l'amore, il sesso, il tradimento e il matrimonio. Il cartellone si concluderà in bellezza dal 21 maggio con il ritorno di Serena Dandini, che proporrà "Vieni avanti cretina, Next!", un format teatrale interamente dedicato alla comicità al femminile, affiancata da diverse altre talentuose attrici della stand-up comedy.

Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile visitare il sito www.ambrajovinelli.org/