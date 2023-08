Trapianto capelli a Milano: come scegliere la migliore clinica?

Il trapianto di capelli è la soluzione che, con il passare del tempo, può ripristinare la capigliatura naturale ormai andata persa. Chi è afflitto da calvizie lo sa bene: anche il solo pensiero di uscire di casa può essere un’impresa. Lo shock comincia con i primi sintomi - code di cavallo più sottili per le donne, e l’attaccatura dei capelli che recede per gli uomini - ma questi fenomeni in molti casi sono soltanto il preludio di un vero e proprio incubo. L’evoluzione della medicina estetica oggi può essere una concreta soluzione al problema, in primis per la persona stessa ma, allo stesso tempo, anche per i familiari che ricoprono un ruolo cruciale nel sostegno al proprio caro, sia dal punto di vista emotivo che salutare. Occorre quindi valutare attentamente il percorso da intraprendere con il trapianto di capelli.



Trapianto si o trapianto no?

Un’operazione minimamente invasiva

Chi decide di procedere con la tecnica FUE (che può essere applicata con varie specifiche, come la punta di zaffiro per il punch o ad alta definizione), si assicura un trapianto di capelli che non lascia segni di varia natura, come le cicatrici provocata dalla più tradizionale procedura FUT.

L’immagine migliora immediatamente

Dopo un trapianto di capelli spariscono parrucchini, foulard, cappelli e tutte le tecniche di camuffamento che richiedeva la calvizie.

Ci si vuole più bene

Poc’anzi abbiamo accennato alla tortura psicologica che affligge una persona calva. Concluso un trapianto di capelli, con la prima ricrescita dei capelli naturali, l’autostima riprende a guidare la vita non solo di chi si è sottoposto al grande passo, ma anche di coloro che fanno parte del suo circolo più ristretto di amici e familiari.

Come funziona il trapianto di capelli?

Il paziente sarà visitato e sottoposto a delle analisi da parte del personale medico, ma l’operazione chirurgica si svolge in day hospital e non necessita ricovero. Prevede un’anestesia di tipo locale, e la durata varia a seconda delle esigenze del paziente.

Uno dei tanti motivi che rende questo trattamento attraente è l’assenza di effetti collaterali. Quando non si verificano complicazioni, generalmente si sentirà un leggero sconforto nelle aree che sono state operate, e che possono essere sedate con l’amministrazione di antibiotici e antidolorifici. Ma si tratta di ripercussioni davvero irrisorie se si considera quanto possono durare i risultati del trapianto. Avendo trapiantati i bulbi dei capelli non ancora affetti dalla calvizie, i capelli che ricrescono non cadranno più. Sarà un investimento a lungo termine non sono soltanto in termini di risultati estetici, ma anche in termini finanziari visto che con meno di 3.000€ è possibile ricorrere a questa soluzione.



I criteri per scegliere un buon chirurgo

Il settore dei trapianti dei capelli rappresenta un business da più di 30 miliardi di euro, per questo motivo è necessario ponderare bene a chi affidarsi per evitare spioacevoli sorprese, anche nel futuro. In primis la clinica e il personale a cui ci si rivolge devono essere qualificati con titoli ed esperienza: anche se non esiste una vera e propria definizione del percorso, in Italia per esercitare occorre essere un medico chirurgo con specializzazione in medicina estetica, dermatologica o tricologica. Il trapianto dei capelli in sé è un’operazione che richiede molta pratica, motivo per cui è consigliato rivolgersi ad un professionista con molta esperienza in questo tipo di operazione. Grazie al perfezionamento negli anni, il chirurgo opererà in modo tale da far ricrescere i capelli nel verso e nel modo giusto, così da conferire un aspetto naturale.

Un’ottima offerta del territorio milanese

Capilclinic è un’azienda con esperienza ventennale nel settore dei trapianti di capelli. Con sedi sparse in tutto il mondo, anche a Milano è possibile usufruire di un trapianto fatto ad opera d’arte con prezzi alla portata di tutti. L’offerta di Capilclinic al momento prevede tre diversi pacchetti a partire da meno di 3.000€ ed inclusivi di visita preparatoria, esami necessari per l’operazione e consulenze post-trapianto. La tecnica utilizzata è la FUE: senza cicatrici e altri segni visibili, sarà possibile ricevere il trapianto e recarsi a lavoro praticamente dopo uno o due giorni. L’obiettivo di Capilclinic è rendere il più possibile accessibile il trapianto di capelli, ad oggi percepito più come un’operazione più nelle possibilità di personaggi famosi.



In sintesi

I capelli non erano solo il punto forte di Sansone, lo sono per ognuno di noi. Un’operazione che ha però bisogno del chirurgo giusto. Se si ha intenzione di procedere con un trapianto di capelli, occorre assicurarsi di essere nelle mani migliori che offre il territorio. E se fino ad ora si era frenati dai soldi, adesso la libertà di sentirsi bene con se stessi è alla portata di tutti. Il trapianto effettuato con la tecnica FUE regala infatti dei risultati che durano per sempre: si tratta di un investimento economico a lungo termine con effetti collaterali riducibili ad un mal di testa (anche quando è più che un mal di testa, si tratta di sintomi facilmente curabili con antidolorifici e antibiotici) e che permetterà di contrastare il disagio che si viveva inizialmente con la calvizie.