Social freezing e Medicina rigenerativa: nuove strategie per contrastare la sterilità

Tema sempre più attuale, la Procreazione Medicalmente Assistita (o PMA) fa riferimento a una serie di procedure che aiutano le coppie a concepire un figlio in caso di infertilità. Regolamentata dalla legge 40 del 2004, si concretizza in diverse tecniche tra cui l'Inseminazione artificiale, la Fecondazione in vitro (FIVET) e l'Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI). A queste, si aggiungono le più recenti tecniche di Social freezing e di Medicina rigenerativa.

L’importanza di fare chiarezza e dare risposte

Nonostante negli ultimi anni il ricorso alla PMA abbia registrato un aumento di accessi, la tematica resta delicata e ancora troppo poco conosciuta. Per questo motivo, il supporto e la guida di medici e specialisti risultano fondamentali per sostenere, indirizzare e instillare nei pazienti la necessaria consapevolezza sul tema, così da guidarli verso le scelte più corrette e, soprattutto, adatte alla loro condizione.

Con queste premesse è chiaro che rivolgersi a realtà come la Clinica Chianciano Salute PMA sia consigliato per affrontare al meglio l’intero percorso. Centro italiano di Procreazione Medicalmente Assistita convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, la struttura è tra i centri di sterilità più importanti del nostro Paese.

Grazie a un’equipe costantemente aggiornata e alle più avanzate strumentazioni, presso la struttura è possibile accedere a tutte le metodologie diagnostiche e terapeutiche impiegate attualmente nel trattamento della sterilità di coppa, sia con il ticket in convenzione con il SSN, sia privatamente. In entrambi in casi, ogni paziente viene avviato a un percorso semplificato e cucito alla perfezione alle sue necessità. Il tutto senza alcuna lista di attesa e a prezzi contenuti, così da poter avviare il proprio percorso di PMA nel giro di un paio di mesi dal primo incontro.

Tecnica Social freezing e Medicina rigenerativa

Scendendo nel dettaglio, la tecnica Social freezing si traduce nella possibilità di conservare precauzionalmente i propri gameti maschili e femminili, e il tessuto ovarico, così da poterli utilizzare nel momento in cui la coppia decide di avere un figlio. Con la crescente tendenza a rimandare questo passo dettata da motivazioni sociali e personali, ma anche in caso di pazienti oncologici, infatti, la tecnica offre l’opportunità di preservare la fertilità e posticipare la gravidanza, aumentando al contempo le possibilità di successo in future procedure di fecondazione in vitro (FIVET).

Ricorrere alla Medicina rigenerativa vuol dire, invece, affidarsi a una serie di trattamenti di rigenerazione ovarica e rigenerazione uterina che nascono per migliorare l’attività ovarica in caso di scarsa risposta quantitativa e qualitativa ovocitaria e per migliorare e ringiovanire l’utero. Tecnica anti-age senza effetti collaterali, è in grado di studiare i processi di invecchiamento di tessuti, cellule e microcircolazione e frenarli, fino anche a bloccarli. Attraverso il trattamento si assiste a un ringiovanimento delle zone sensibili, arrivando ad avere tessuti più forti e a prevenire malattie, per un organismo più sano e maggiormente pronto alla maternità.

Consigliata soprattutto a coppie un po’ più in là con l’età, mediante uso di fattori di accrescimento, PRP e Ozonoterapia, la Medicina rigenerativa permette di evitare l’impiego di gameti esterni. Nell’uomo, la tecnica agisce in modo antiossidante, eliminando gli agenti inquinanti che inevitabilmente si depositano nell’organismo, andando a concentrarsi in particolar modo nel liquido seminale. Insomma, una depurazione che ossigena i tessuti e permette di sostenere il paziente lungo il percorso di fertilità, ma anche nella quotidianità.

Ricerca e innovazione

La Clinica investe con costanza in ricerca e innovazione. Una scelta vincente, confermata dai risultati raggiunti e dal livello di eccellenza raggiunto dalla struttura. Ma tra i punti di forza per venire incontro alle esigenze di ogni paziente rientrano anche la possibilità di visite in remoto e la presenza di sedi di supporto, per non stravolgere la quotidianità dei pazienti e “avvicinare la Clinica a casa”.

A ciò si aggiunge la possibilità di scegliere di farsi seguire da un unico ginecologo lungo l’intero percorso e di godere costantemente in modo gratuito dell’indispensabile supporto ostetrico e psicologico. Così come la possibilità di poter eseguire tutte le indagini propedeutiche ai trattamenti presso la struttura, risparmiando tempo e contenendo i costi e, in caso di spostamenti, usufruire della consulenza circa le migliori strutture ricettive della zona.

Informazioni e servizi

Sotto la direzione del dottor Alfonso Maria Irollo, medico ginecologo con una lunga esperienza nel campo della PMA e della Medicina rigenerativa, la Clinica Chianciano Salute PMA è anche centro di chirurgia ambulatoriale e offre prestazioni sanitarie di ginecologia ed ostetricia, medicina generale, urologia, ortopedia, idrocolonterapia, studio e trattamento del microbiota, oculistica, genetica, medicina e chirurgia plastica.

Sita in via C. Marchesi, 73 a Chianciano Terme, la Clinica Chianciano Salute è sede centrale del Gruppo Omnia Salute, unico gruppo PMA sul territorio nazionale interamente Made in Italy.

