Poliabortività, l’importanza della prevenzione

Con poliabortività si fa riferimento alla condizione in cui una donna ha visto interrompersi in modo spontaneo tre o più gravidanze consecutive prima della ventesima settimana di gestazione. Già di per sé evento drammatico al primo accadimento, l’aborto può essere emotivamente e fisicamente stressante per le donne che sono costrette a viverlo sulla propria pelle: e il tutto, per ovvie ragioni, si amplifica quando il problema si ripete.

La poliabortività può essere causata da una serie di fattori, tra cui problemi genetici, anomalie o infiammazioni dell'utero, squilibri ormonali e altre condizioni e fattori di rischio, come l’età materna. La causa precisa può variare da donna a donna ed è per questo motivo che occorre avviare procedure personalizzate caso per caso.

Il parere dell’esperto

Ad approfondire la questione è il dottor Alfonso Maria Irollo, medico ginecologo con una lunga esperienza nel campo della Procreazione medicalmente assistita e della Medicina rigenerativa, nonché direttore del Centro Omnia Salute di Roma, punto di riferimento per la PMA e il benessere della donna: «In prima istanza – spiega il dottore – è importante sottolineare come esistano diverse possibilità per gestire al meglio i casi di poliabortività. La prima risposta deve però essere necessariamente quella della prevenzione».

«Il discorso – prosegue Irollo – parte dai preoccupanti dati relativi alla denatalità in Italia. Dico questo perché ritengo fondamentale sostenere le donne nel loro percorso verso la maternità fin dalle prime fasi. Ecco, dunque, che intervenire il prima possibile è un atto dovuto. Anche perché, oltre al dramma, un aborto porta con sé problemi come processi infiammatori che possono andare a ridurre la fertilità».

La prevenzione prima di tutto

La risposta, specie quando c’è una familiarità, è l’analisi preventiva di poliabortività: «Occorre agire prima che si manifesti il problema, anzi, a dire il vero, ancora prima che si faccia il primo test di gravidanza, quando l’embrione è già impiantato da qualche settimana. Intervenire con i corretti trattamenti prima dell’impianto riduce sensibilmente le possibilità che si verifichi un aborto perché, se c’è una patologia, questa sussiste anche prima della gravidanza e va trattata preventivamente», sottolinea Irollo.

In tema di terapie, il dottore rivela: «Oggi siamo avvantaggiati. Abbiamo infatti la possibilità di valutare endometrite e infiammazioni degli apparati e procedere con il percorso di cura più adatto. La rigenerazione uterina, per esempio, specie in donne che cercano una gravidanza oltre i 40 anni, permette di agire direttamente sulle cellule e ringiovanire l’utero, generando nuovi vasi e stimolando la crescita della mucosa uterina».

