Le farmacie, un presidio della sanità vicino ai cittadini

L’esperienza delle farmacie italiane si trasforma ed evolve di continuo per offrire servizi sempre più efficaci e vicinanza ai cittadini perseguendo, da sempre, un unico obiettivo: assicurare loro assistenza svolgendo un processo di continuo aggiornamento, necessario per garantire la salute pubblica al di fuori degli ospedali. Il farmacista è, infatti, sempre più un caregiver, un consulente per il cittadino, un tramite tra il territorio e il Servizio Sanitario Nazionale.

L’importanza sociale delle farmacie

Le farmacie, infatti, non assolvono semplicemente il compito di rifornire i pazienti dei medicinali di cui hanno bisogno. In un Paese come l’Italia, composto in gran parte da piccoli centri, rappresentano per molti cittadini la prima porta d’ingresso al Sistema Sanitario Nazionale. Chi abita in provincia è spesso lontano dagli ospedali, senza dimenticare il problema ormai strutturale della carenza di medici di base. In tale contesto, è chiaro, dunque, come il farmacista sia chiamato a farsi figura di riferimento per il cittadino che, attraverso la farmacia mette a disposizione servizi che vanno al di là della semplice vendita dei farmaci. In molti casi questo processo è già avvenuto: basti pensare a quanto accaduto durante il periodo acuto dell’emergenza causata dal Covid-19, in cui le farmacie sono state integrate pienamente nel processo di contrasto alla pandemia, venendo coinvolte nella tracciatura di vaccini e tamponi.

Il farmacista, consulente ed educatore alla salute

È chiaro, dunque, come oggi la figura del farmacista sia chiamata ad evolversi per farsi un vero e proprio consulente di salute per i cittadini. Si tratta di un ruolo che, in realtà, la categoria assolve praticamente da sempre, ma che oggi, in un contesto di crisi del SSN, va necessariamente a estendersi. I pazienti, infatti, si rivolgono al farmacista come consulente per questioni che vanno oltre la cura di un disturbo o una patologia, ma che sono relative al benessere della vita quotidiana. Il farmacista, quindi, assume il ruolo di educatore e guardiano della salute del cittadino sul territorio. Su questi valori si fonda e opera la farmacia Zelli, situata in via Eurialo 35B a Roma, che da 60 anni assicura ai cittadini un’assistenza completa e attenta, svolgendo il suo compito a favore del benessere dei cittadini. Da oltre mezzo secolo, la tradizione si mescola alla professionalità, al continuo sviluppo e alla gentilezza esercitata dai farmacisti specializzati.

Assistenza territoriale: le richieste dei cittadini

Il problema principale per il farmacista impegnato nell’evoluzione del suo ruolo sta nel carico di lavoro che inevitabilmente è destinato a crescere e, soprattutto, nell’eccessiva burocrazia che può rendere macchinosa la trasformazione della farmacia in centro di cura per la salute e il benessere dei cittadini, sempre più desiderosi di poter ricevere servizi legati alla salute direttamente sul territorio. Tra questi, i più richiesti sono la prenotazione di visite specialistiche ed esami, la prestazione di servizi infermieristici in farmacia e a domicilio, le vaccinazioni, le analisi di primo livello come la misurazione di pressione e profilo lipidico. E poi ancora consigli sulle prime cure, sulla corretta nutrizione e su quella specializzata (legata a una particolare patologia, come per esempio la celiachia, la sindrome metabolica o ad allergie).

L’evoluzione digitale: un sostegno per il farmacista e il cittadino

Un aiuto importante al farmacista, con tutti i vantaggi che comporta per il cittadino, deriva senza dubbio dall’evoluzione digitale. Un esempio è stato fornito dalle ricette dematerializzate varate durante la pandemia di Covid-19, ma esistono altre innovazioni che aiuterebbero le farmacie a migliorare il proprio ruolo di punto di prossimità del SSN. Pensiamo, per esempio, alla possibilità di effettuare in loco determinati accertamenti diagnostici: un sistema che raccogliesse i dati di tali esami e li mettesse a disposizione del SSN renderebbe più rapida ed efficace l’assistenza al cittadino. Così come la telemedicina svolta presso le farmacie, o lo sviluppo di sistemi digitalizzati per permettere alle farmacie di sorvegliare l’aderenza terapeutica del paziente, migliorando il livello di cura delle persone.

La Farmacia Zelli di Roma, per esempio, mette a disposizione dei propri pazienti il servizio FARMARECUP, che consente in via telematica di prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici senza fare code. Presso la farmacia romana è possibile, inoltre, effettuare la misurazione della pressione arteriosa e dell’indice glicemico, servizi estremamente importanti e che facilitano la vita del cittadino. La farmacia è convenzionata con due parcheggi per essere più facilmente raggiungibile ed è aperta dal lunedì al sabato con orario continuato: 08:00 - 20:30. Per maggiori informazioni sull’attività della farmacia, carta fedeltà, offerte e servizi proposti è possibile visitare il sito internet farmaciazelli.it. Info anche a info@farmaciazelli.it o telefono 06.7827827, 06.7887549. Ordini anche attraverso applicazione per smartphone Android e IOS, Pharmaqui, con codice 00134972. Ritiro anche in orario di chiusura con il comodo e sicuro sistema di Locker automatizzati.