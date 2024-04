La nuova frontiera odontoiatrica: la tecnica CAD/CAM

Trovare un bravo dentista in una metropoli come Roma può non essere facile: l’offerta è enorme e, nonostante la scuola odontoiatrica italiana sia considerata di alto profilo a livello internazionale, individuare il professionista giusto per risolvere il proprio problema può non essere così immediato. Addirittura rischioso nei casi in cui si scelga di seguire la moda degli ultimi anni, che vede sempre più italiani volare all’estero per ottenere cure odontoiatriche a prezzi più convenienti.



La scelta migliore, quando si parla di salute dei denti e della bocca, resta dunque quella di affidarsi all’eccellenza italiana, preferibilmente a uno studio odontoiatrico che sia in grado di offrire un’ampia gamma di cure e servizi, che sia dotato di strumenti all’avanguardia e che vanti uno staff di professionisti specializzati nelle varie branche dell’odontoiatria.



Convinto sostenitore di questa tesi è il dottor Michele Squicciarini, medico chirurgo odontoiatra che opera da oltre trent’anni e che nel quartiere Fleming ha avviato una struttura di prim’ordine, in grado di affrontare e risolvere ogni tipo di problema riguardante la salute dentale, offrendo ai pazienti competenza, precisione e comfort.



Precisione e comfort: la tecnica CAD/CAM

Un elemento cardine del lavoro del dottor Squicciarini è rappresentato dalla costante volontà di investire nell’innovazione tecnologica per migliorare la qualità del servizio offerto ai pazienti. L’esempio migliore da questo punto di vista è la tecnica CAD/CAM, nuova frontiera odontoiatrica per la realizzazione di protesi dentarie in tempi rapidi. Questa tecnologia consente di ridurre sensibilmente il numero di visite e di rendere l’intero processo di realizzazione della capsula molto più confortevole per il paziente.



Per realizzare e impiantare una capsula col metodo tradizionale, infatti, c’è bisogno prima di prendere un’impronta provvisoria dal paziente, poi di inviare quest’ultima al tecnico per la realizzazione del provvisorio, testarlo in un nuovo appuntamento e, successivamente, prendere l’impronta dal paziente con la tecnica del cucchiaio – un procedimento in sé piuttosto fastidioso – e poi farlo tornare ancora in studio un paio di volte per provare e infine impiantare la capsula in via definitiva.



Grazie alla tecnica CAD/CAM questo processo viene abbreviato e semplificato. Attraverso una telecamera all’avanguardia, infatti, si scannerizza la bocca del paziente creando un’impronta digitale che un software utilizza per dare forma alla corona, poi realizzata direttamente dal fresatore in studio in un tempo che va dai 9 ai 13 minuti (dipende dalla tipologia di dente da riprodurre); dopo altri 24 minuti in forno per la cristallizzazione e la lucidatura, la capsula realizzata in ceramica integrale è pronta.



Il vantaggio in termini di tempo, efficacia e qualità del servizio è importante: dai 4-5 appuntamenti necessari col metodo tradizionale, la tecnica CAD/CAM riduce il tutto a una quarantina di minuti, al termine dei quali il paziente potrà usufruire di una capsula realizzata con un monolite di ceramica dall’alta longevità ed esteticamente più appagante.





Studio Squicciarini: competenza e specializzazione

Insieme all’abitudine a investire nella tecnologia, l’altro punto di forza dello studio Squicciarini è rappresentato dalla presenza di validi professionisti per ogni branca della medicina dentale: accanto al dottor Michele Squicciarini, specializzato in particolare in protesi dentaria, operano la dottoressa Barbara Ladniak per l’odontoiatria infantile e ortodonzia, il dottor Francesco Borghi per la endodonzia (ovvero per i problemi legati alla parte interna del dente, la polpa e quindi la devitalizzazione) e il dottor Giuseppe Bianco per implantologia e interventi di chirurgia orale più complessi, il dottor Tomas Marco Joosten per odontoiatria estetica, filler, botox.



Grazie a questo staff, lo studio Squicciarini assicura un alto livello per qualunque tipo di servizio: dall’igiene dentale all’ortodonzia fissa e mobile, dall’implantologia alle cure conservative, dalla parodontologia alle protesi. Senza dimenticare che, alla prima visita, è possibile effettuare delle radiografie ortopanoramiche in via totalmente gratuita, per avere una valutazione immediata e sicura.

Lo studio Squicciarini si trova a Roma, in via Flaminia Vecchia n° 798, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile vistare il sito web studiosquicciarini.it. Per contatti telefonare allo 06.33221883 o al 335.6620601.