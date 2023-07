L’importanza dell’assistenza domiciliare

In un mondo che corre sempre più veloce, “assistenza” è diventata ben più di una semplice parola chiave. Soprattutto il concetto stesso di “assistenza” si è trovato a fare i conti con un quadro assai mutato: il Sistema Sanitario Nazionale fatica oggi a rispondere efficacemente alle tante esigenze di salute delle persone, complice anche il progressivo invecchiamento della popolazione. Diventa allora indispensabile poter far leva su realtà in grado di dare risposte celeri e risolutive: la Cooperativa OSA (Operatori Sanitari Associati), con 3.000 professionisti della salute che operano all’interno di un’area geografica su vasta scala (che comprende Lazio, Lombardia, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), è al fianco di circa 50.000 persone, allo scopo di garantire assistenza domiciliare ai propri cari.

Presenza capillare in ogni anello della catena

I numeri della Cooperativa OSA ne fanno una delle realtà leader a livello nazionale nel settore delle cure domiciliari. Equipe multidisciplinari formate da infermieri, medici, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, logopedisti e specialisti della riabilitazione offrono una gamma diversificata di servizi, tanto da arrivare oggi a prendersi cura di una tipologia molto vasta di assistiti. Il servizio è gratuito, in quanto convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale in virtù di un sistema di accreditamento istituzionale delle strutture coinvolte, e rappresenta oggi uno dei canali percorribili per garantire interventi sanitari e sociosanitari immediati e adatti ad ogni singolo paziente.

L’importanza di creare un legame con pazienti e familiari

Ciò che fa la differenza, però, è la capacità di creare un rapporto con ogni singolo paziente. Arrivare preparati è la base di partenza di ogni tipologia di assistenza, e per questo tutti coloro che lavorano in OSA vengono formati, costantemente aggiornati e supportati da una rete di centrali operative e di sedi di coordinamento che aiutano ogni singolo professionista a gestire in maniera efficace i bisogni di salute dei pazienti.

Non è però soltanto una questione di preparazione e di rispetto dei protocolli sanitari: il metodo OSA, affinato in oltre 35 anni di storia nel settore delle cure domiciliari, unisce a tutto ciò un’indispensabile dose di umanità, empatia, rispetto e capacità di ascolto, elementi necessari per poter stringere un legame di piena fiducia e collaborazione con i singoli pazienti e le famiglie e per poter garantire loro le migliori cure possibili.

La Cooperativa OSA ha la propria sede legale a Roma, in Via Lucio Volumnio 1. La sede direzionale e di coordinamento si trova sempre nella Capitale, in Via Vallerotonda 7. Per ricevere informazioni è possibile contattare il numero verde per l’Assistenza Domiciliare Lazio (ADI) 800/933307, oppure inviare una mail a chiediaosa@osa.coop. Chi fosse interessato a conoscere tutti gli altri servizi erogati può farlo consultando il sito www.osa.coop, oppure scrivendo a info@osa.coop.