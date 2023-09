Fisioterapia, l’importanza del benessere fisico

Per una quotidianità che la tecnologia negli ultimi anni ha reso certamente più agevole e comoda, si registra al contempo un importante costo generalizzato in tema di salute fisica. La quotidianità ha acquisito sempre più i tratti della sedentarietà, tanto a casa quanto al lavoro, e questo ha condotto ad un aumento delle problematiche muscolari, della postura o articolari, che con il tempo se affrontati con superficialità possono anche portare ad esiti di natura traumatica o post-chirurgica.

Lunghe ore passate davanti al computer o alla TV, seduti al volante durante il rientro dalle vacanze, infortuni o, peggio ancora, un’attività sportiva non svolta al meglio, possono provocare disturbi più o meno gravi ma capaci di incidere anche pesantemente sulla qualità della vita. Si tratta di problematiche che evidenziano una tendenza in crescita e che interessano ormai in modo trasversale l’intera popolazione. Problemi che nell’essere trascurati trovano terreno fertile per evolvere in condizioni più complicate da trattare.



L’importanza della prevenzione

Prevenire attraverso una corretta attività fisica e uno stile di vita equilibrato è il primo fondamentale passo per mantenersi in salute. Al tempo stesso, intervenire tempestivamente e rivolgersi allo specialista più adatto in caso di problema già in essere fa tutta la differenza del modo. Dolore lombare, al collo, sciatica, difetti posturali, traumi e infortuni non vanno mai trascurati. Affidarsi a centri altamente specializzati permette di entrare in contatto con realtà d’eccellenza, per rispondere così al meglio a ogni tipologia di disturbo e avviare il miglior percorso possibile.

Un esempio è Flexor Lab, vero e proprio punto di riferimento per le cure fisioterapiche e la riabilitazione. Presente sul territorio dal 2015, grazie all’intuizione di due professionisti d’esperienza nel settore: Andrea Cascianelli e Filippo Mari. Nato come centro associato di fisioterapia e riabilitazione, Flexor Lab ha in poco tempo ampliato la sua proposta, arricchendola con l’introduzione di differenti attività sanitarie specialistiche, fino a diventare nel 2016 ambulatorio Polispecialistico.



Eccellenza e servizi per ogni necessità

Eccellenza della provincia di Perugia, Flexor Lab permette di accedere in maniera agevole a una grande varietà di servizi che, dal 2020, con l’inaugurazione di due nuove sedi – a Deruta e a San Sisto – ha messo a disposizione dei suoi pazienti anche un centro di medicina estetica e un ambulatorio chirurgico.

Come rivelato da Matteo Castellini, massofisioterapista e chinesiologo di Flexor Lab, “la grande varietà dei professionisti coinvolti permette ai pazienti di avere a disposizione un team multidisciplinare e sottoposto a formazione continua di medici e specialisti, che collabora attivamente per restituire celermente e in modo puntuale il miglior percorso di cura e rispondere a ogni necessità”.

I vantaggi di rivolgersi a centro specialistico

“Questo – prosegue Castellini – garantisce diversi vantaggi, a cominciare da tempi di attesa praticamente inesistenti e dalla possibilità di essere seguiti a 360° da responsabili che fanno da trait d’union tra il paziente e i diversi medici specialisti di Flexor Lab, abbreviando il normale iter terapeutico in cui il paziente sarebbe indirizzato in realtà prive di questo tipo di supporto. Sulla persone viene in breve tempo creato cosìun progetto individuale multispecialistico, che garantisce la massima assistenza e un percorso che punta a migliorare il proprio benessere e la qualità di vita”.

Grazie allo stretto contatto con i medici che operano tra le loro corsie, i fisioterapisti di Flexor Lab predispongono una terapia cucita e personalizzata su ogni specifico caso, sostenuta da una formazione clinica costante che va oltre la semplice fisioterapia. A ciò, si aggiunge una strumentazione di ultima generazione e strutture all’avanguardia che permettono di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di target, dal pediatrico neonatale all’ortopedico, fino al reumatologico geriatrico.



Velocità e competenza

“Per una prima visita – sottolinea Castellini – bastano 24-48 ore. Come must aziendale, inoltre, ci imponiamo di non concludere l’incontro senza aver dato al paziente una risposta esaustiva al suo problema e senza averlo indirizzato verso uno specialista. In questo modo, quando il paziente esce da Flexor Lab è già consapevole di ciò che deve fare e a chi rivolgersi”.

Oltre a fisioterapia e riabilitazione, nei servizi messi a disposizione da Flexor Lab rientrano palestra, idrokinesi, body tech, trattamenti in camera iperbarica, un laboratorio per le analisi del sangue, oltre ai già citati poliambulatorio medico, medicina estetica e ambulatorio chirurgico.

Per maggiori informazioni, prenotazioni e approfondire i trattamenti è possibile telefonare allo 075/393964, visitare il sito internet www.flexorlab.it o inviare una mail a info@flexorlab.it. Prenotazioni e gestione del proprio percorso di cura anche sull’app e il sito di miodottore.it, mentre aggiornamenti costanti vengono postati sui social, Facebook e Instagram. I centri di San Martino in Campo, San Sisto, Deruta e Trevi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00.