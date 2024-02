Cicatrici, come averne cura e quando eliminarle

È l’organo più esposto del nostro corpo e anche uno dei più importanti, ma ancora troppo spesso in molti non la curano a sufficienza. Stiamo parlando della pelle, primo biglietto da visita nelle relazioni con gli altri e organo da preservare al meglio. La pelle, infatti, permette non solo di entrare in contatto con l’ambiente e con gli altri individui, ma svolge funzioni fondamentali come quella protettiva e di isolamento dall’esterno.

Prendersene cura e preservarla al meglio è di vitale importanza e permette di scongiurare patologie anche gravi. Oltre al benessere fisico, parlando di pelle entra in gioco l’aspetto estetico e psicologico, che vede la pelle come fondamentale veicolo di emozioni, capace di far sentire più o meno a proprio agio nel rapporto con gli altri.

Cicatrici, un segno che non è solo sulla pelle

Chi ben conosce queste sensazioni quasi sicuramente ha, o ha avuto, problemi con la pelle. Tra i più comuni rientrano quelli derivati dalla presenza sul corpo di cicatrici in punti più o meno visibili, che possono finire per condizionare comportamenti e rapporti. Ecco perché, rivolgersi a un medico specialista dermatologo per provare a risolvere il problema non è solo una questione estetica, ma può essere fondamentale per l’autostima e il benessere psicologico.

Specialisti con una riconosciuta esperienza come il dottor Paolo Sbano, che studiano, conoscono e curano la pelle come organo nella sua interezza, sia in campo di patologie, sia in quello puramente estetico, permettono in molti casi di tornare a vivere pienamente. Il dermatologo è, infatti, il solo che può fornire una consulenza competente per la risoluzione dei problemi della pella a 360°, diagnosticando problematiche e patologie, avviando cure e trattamenti specifici, anche in ottica di prevenzione, dalle malattie cutanee al campo estetico.

Non tutte le cicatrici sono uguali

Tra i trattamenti più richiesti ci sono quelli per curare ed eliminare le cicatrici. Che siano derivate da infortuni, interventi chirurgici, ustioni, incidenti, ma anche acne, trattare questi segni sulla pelle vuol dire non solo permettere una guarigione ottimale della pelle dopo un danno acquisito, ma anche riacquisire fiducia in se stessi e serenità.

Aperto dal 2012 e con un’esperienza ventennale alle spalle, presso il suo studio di Viterbo, il dottor Sbano tratta le cicatrici in modo accorto e specifico, valutandone al meglio lo stato e guidando il paziente verso il trattamento più adatto.

“Optare per un trattamento in base alla tipologia e allo stadio della cicatrice – spiega il dottore – è fondamentale, perché ci permette di agire in modo mirato. Nella fase in cui la cicatrice si presenta ancora di colore rosso occorre intervenire sulla componente vascolare, per passare poi alla tessitura dell’epidermide in un secondo momento”.

“Per molte patologie infiammatorie cutanee dopo il trattamento medico – prosegue il dottor Sbano – è importante intervenire per correggere il problema dal lato estetico. Penso, per esempio all’acne, che deve essere curata come malattia infiammatoria per poi passare ad eliminare le cicatrici. Un altro esempio sono i traumi da incidenti stradali, in cui dopo la cura delle ferite si passa al trattamento degli esiti cicatriziali in cui possono essere presenti sottopelle anche delle tracce di asfalto. In questi casi oltre ai già menzionati laser per il trattamento della componente rossa vascolare e quelli frazionali per il miglioramento della texture cutanea si vanno ad aggiungere quelli usati solitamente per eliminare i tatuaggi”.

Rivolgersi sempre allo specialista

Insomma, la casistica delle cicatrici è davvero ampia ed è per questo che è sempre meglio affidarsi a studi come quello del dottor Sbano, che dispone di macchinari all’avanguardia e personale di grande esperienza in grado di rispondere al meglio a ogni necessità.

