Acque termali, un toccasana per corpo e mente

Risorsa naturale ricca di straordinarie proprietà benefiche che la rendono unica e apprezzata fin dalla notte dei tempi, l’acqua termale ha assistito negli ultimi anni a una vera e propria rivoluzione che l’ha vista entrare in modo importante nel circuito turistico. Da centri terapici, infatti, gli impianti termali sono oggi mete apprezzate letteralmente da tutti e capaci di attirare una clientela variegata.



Una coccola di benessere

Alla base di questa esplosione, la ricerca di relax e svago da regalarsi in ambienti esclusivi, circondati da contesti da sogno e con la possibilità di godere di servizi unici, capaci di restituire positive vibes e moltiplicare esponenzialmente il piacere di star facendo qualcosa per sé stessi. Una coccola di benessere per lasciarsi alle spalle lo stress e le preoccupazioni e concedersi una meritata pausa dalle tensioni della vita di tutti i giorni.

Al tempo stesso, l’azione positiva delle acque termali e dei trattamenti aiuta ad alleviare dolori muscolari e articolari, agevola la circolazione, riduce le infiammazioni e svolge un’azione detossificante, restituendo benefici anche alla pelle e a tutto l’organismo. Una vera e propria scelta d’amore verso se stessi per dedicarsi tempo di qualità.

Termalismo classico e moderno

Tra le realtà capaci di soddisfare appieno questo bisogno di benessere c’è certamente il centro Terme Antica Querciolaia a Rapolano Terme, in provincia di Siena. Con i suoi oltre 43.000 mq, sei vasche esterne e due interne, vasca idromassaggio con acqua termale e due percorsi Kneipp, il parco termale è un punto di riferimento assoluto per il territorio e non solo, conciliando il concetto classico di termalismo e quello moderno, per un’offerta ricca e variegata di servizi a attività.

Da oltre vent’anni, il parco Antica Querciolaia ha infatti avviato il proprio processo di trasformazione, anticipando i tempi sulla visione delle terme come luoghi di puro relax e non solo di cura. Questo ha permesso all’azienda, giovane per vocazione, di generare un indotto importante per il territorio di Siena, offrendo lavoro e attirando turisti.

L’attività del parco è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e sempre all’avanguardia per il percorso di cure, ma anche attenta, aggiornata e moderna, con nuovi investimenti che puntano a rendere la struttura uno dei contesti termali più belli d’Italia.



Acqua come protagonista assoluta

L’acqua resta protagonista assoluta, modellando architettura, forme e colori di un complesso risalente alla seconda metà dell’Ottocento e con un legame indissolubile con la fonte. La forma a ferro di cavallo che caratterizza il centro venne progettata per abbracciare, quasi a proteggere, la sorgente. Le tonalità calde e le venature millenarie del travertino rimandano alla tradizione delle Terme in Toscana, un mondo che deve tutto alle sue acque. Inoltre, la nuova struttura all’avanguardia amplia e rende unica l’offerta, allargando funzionalità e rendendo impareggiabile l’accoglienza.

Fiore all’occhiello del centro, il caldo abbraccio delle acque delle piscine termali e le sue proprietà benefiche riconosciute trasformano il soggiorno in un’esperienza unica e impareggiabile, toccasana per il corpo e per la mente. I muscoli si distendono, i pensieri si liberano, permettendo di riconciliarsi con la migliore versione di se stessi. L’ingresso riparato consente, inoltre, di accedere alla vasca esterna anche nelle stagioni fredde, rendendo piacevole e suggestivo il bagno nelle piscine termali terapeutiche, anche nell’atmosfera notturna del week end.

Trattamenti e professionalità accessibili a tutti

Disponibili anche in pacchetti diversificati e personalizzabili, i trattamenti includono soluzioni di estetica termale per trovare soluzioni agli inestetismi: cellulite e adipe localizzato, invecchiamento della pelle, rughe, per ritrovare equilibrio e bellezza a partire dalla pelle del viso e del corpo.

L’attenzione delle Terme Antica Querciolaia verso i propri ospiti – bambini compresi – si concretizza anche nell’ottimo rapporto qualità-prezzo di ogni servizio: dall’ingresso ai trattamenti. Il tutto senza rinunciare alla qualità e alla professionalità garantiti dal lavoro di un team giovane, dinamico e preparato e da collaborazioni con marchi importanti del mondo del beauty.



Servizi e legame con il territorio

La ristorazione è affidata al Ristorante Foyer La Fontana e alla sua eccellenza culinaria, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura fin dalla prima mattina, per colazioni e spuntini ricchi di gusto con pasticceria fresca sempre disponibile e panini sfiziosi.

ll legame del centro con il territorio che lo ospita si manifesta anche nelle convenzioni con strutture ricettive nello splendido contesto di Siena e provincia: tra abitazioni, alberghi, B&B e castelli, ce n’è davvero per tutti i gusti. Disponibili, inoltre, una decina di appartamenti proprietari, così da rendere ancora più confortevole il soggiorno.

Disponibile per organizzare eventi durante tutto l’anno, anche in concomitanza con ricorrenze e festività, il centro Terme Antica Querciolaia propone appuntamenti speciali e indimenticabili. Per restare sempre aggiornati sulle attività del centro, le offerte speciali, prenotare il proprio posto in piscina con ombrellone, fare e farsi un regalo speciale e conoscere tutti i trattamenti a disposizione è possibile visitare il sito internet www.termeaq.it . Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 all’1 di notte, la domenica dalle 9 alle 20, il centro Terme Antica Querciolaia si trova in via Trieste, 22, Rapolano Terme (Siena). Tel. 0577 724091, mail: infoterme@termeaq.it . Ultime news su Facebook e Instagram. Info e acquisti anche via App.