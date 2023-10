Verso un futuro migliore: l'agricoltura sostenibile per affrontare le nuove sfide globali

Adottare pratiche ecologiche per preservare l'ambiente e migliorare la qualità dei prodotti offerti: sono questi gli obiettivi delle aziende agricole che decidono di investire nella sostenibilità promuovendo scelte per il miglioramento delle infrastrutture e della qualità del lavoro. L'integrazione di impianti fotovoltaici e di biogas, ad esempio, rappresenta uno dei possibili passi verso il traguardo: queste e altre tecnologie consentono la produzione di energia pulita e rinnovabile, riducono l'impatto e massimizzano i benefici ambientali. Da trent'anni leader nel settore agricolo, l'azienda Ambruosi & Viscardi è da sempre in prima linea sulla sostenibilità: già nel 2015 aveva infatti aderito all'Agenda 2030, accordo sottoscritto da 193 Paesi membri dell'Onu, un programma d'azione mirato alla tutela e alla prosperità del pianeta e dei suoi abitanti.



Agenda 2030: lo sviluppo sostenibile nell'agricoltura

A "filiera chiusa", l'azienda cura e monitora tutte le fasi del processo produttivo in modo da poter valutare costantemente l'impatto ambientale della lavorazione e della produzione: una costante attenzione alla sostenibilità è esercitata nel corso di tutta la filiera, dall’acquisto di semi rigidamente No-OGM alla distribuzione e consegna. Inoltre, attraverso programmi mirati e canali di comunicazione adatti, si vuole promuovere e sviluppare una consapevolezza collettiva verso diete più sane e sostenibili, informando su come migliorare il proprio stile di vita e renderlo più salutare. Tra le mission dell’azienda troviamo quindi il rispetto per l’ambiente a salvaguardia della salute della generazione attuale e di quelle future, ma anche l’autosufficienza aziendale, raggiunta grazie a investimenti mirati in energie rinnovabili e all’ottimizzazione della frase produttiva.

Azioni mirate verso l'autosufficienza energetica con un occhio di riguardo all'ambiente circostante

Ambruosi & Viscardi è riuscita a ottenere una produzione autosufficiente dal punto di vista energetico e dal bassissimo impatto ambientale. In quest'ottica, tutti gli edifici sono interamente alimentati dagli impianti fotovoltaici che ricoprono il tetto dello stabilimento e delle serre: nel prossimo futuro verranno sostituiti con pannelli di nuova generazione in grado di produrre il doppio dell'energia attuale. Ma non solo: Ambruosi & Viscardi possiede un impianto di Biogas in cui vengono utilizzati quotidianamente tutti gli scarti vegetali delle lavorazioni per produrre energia elettrica. I digestati liquidi e solidi dell'impianto - grazie a una tecnologia innovativa - sono poi utilizzati nella concimazione dei terreni e delle coltivazioni. Già da otto anni l'azienda si è inoltre dotata di camion a metano per ridurre le emissioni totali di CO2 della logistica e della movimentazione dei prodotti: attualmente sono 22 i mezzi che utilizzano questo combustibile, liquido o gassoso.

Grazie a queste politiche ambientali virtuose l'azienda agricola è già riuscita ad adempiere gli impegni dell'Agenda 2030 con circa dieci anni d'anticipo ed è diventata una delle 100 migliori imprese più attente alla sostenibilità AGRIcoltura100 di Reale Mutua e Confagricoltura.

Per saperne di più riguardo all’azienda Ambruosi & Viscardi, leader nella coltivazione e distribuzione di prodotti agricoli, alla sostenibilità, ai suoi prodotti e i suoi servizi, è possibile visitare il sito internet www.ambruosiviscardi.it