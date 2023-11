Una terrazza su Roma dove charme e tradizione si incontrano

Un viaggio a Roma è un passaggio attraverso le epoche, un’esperienza che trasporta in un passato glorioso, immerso nelle bellezze del presente. Le strade, le piazze e le vie di Roma raccontano storie millenarie, sono testimoni di un’arte e di una cultura senza pari e offrono uno charme ineguagliabile che si traduce in esperienze suggestive e indimenticabili.



Rilassarsi nel cuore pulsante di Roma

Per apprezzare l’eleganza, la cultura e le eccellenze romane, ci sono luoghi che offrono comfort e servizi di alta qualità e sono situati in una posizione strategica, ben collegata e lontana dalla frenesia delle zone più affollate. Realtà come il Marcella Royal Hotel – Rooftop Garden, una vera e propria oasi di relax in pieno centro che, così come la Città Eterna, ha saputo mescolare sapientemente tradizione, eleganza e modernità, offrendo servizi esclusivi in un’atmosfera unica.

Strategicamente posizionato nel cuore di Roma, l’albergo sorge su Via Veneto, zona della Dolce Vita, nel quartiere Sallustiano e, con la sua posizione privilegiata e centrale, permette di raggiungere numerose attrazioni ed importanti siti artistici. Questa struttura gode di una posizione perfetta per visitare tutta la città, a piedi o con i mezzi, dista infatti solo 1 km dalla stazione Termini che è facilmente raggiungibile a piedi: da qui si possono raggiungere facilmente le Terme di Diocleziano, via Veneto, villa Borghese, Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi.

I panorami mozzafiato della Città Eterna

Un momento di relax con uno sguardo su tutta la città: la Terrazza Flavia - Roof Garden è il fiore all'occhiello del Marcella Royal Hotel. Recentemente rinnovata e dotata anche di un'area coperta, la terrazza regala una vista davvero unica su Roma e sulle sue bellezze.

Sull’elegante Roof Garden gli ospiti hanno la possibilità di immergersi in momenti di relax senza pari: la terrazza è il luogo ideale per degustare una colazione a buffet servita nella suggestiva Sala Panorama, circondati dalla maestosità della città. Oppure sfruttare le ore di sole circondati dal verde di un vero e proprio giardino. E quando il sole inizia a fare capolino dietro la Capitale diventa il luogo perfetto per ammirare il tramonto sulla città Eterna. Con un drink in mano e un delizioso aperitivo, gli ospiti possono godere di uno spettacolo senza tempo, con il sole che si nasconde dietro i monumenti più iconici di Roma.

Dalla terrazza panoramica lo sguardo spazia lontano, abbracciando tutto il fascino della città: dai Castelli Romani agli Horti Sallustiani, dalla maestosa Cupola di San Pietro fino alle vette di Monte Mario, regala una prospettiva senza pari su una delle città più affascinanti del mondo.



Una storia lunga oltre cinquant'anni

Proprio come la città che lo ospita, il Marcella Royal Hotel - Rooftop Garden ha saputo rinnovarsi, evolversi, seguire le mode e gli eventi, ma sempre restando fedele alle proprie tradizioni. L'albergo nasce infatti agli inizi degli anni 60 come pensione grazie all’idea della fondatrice Marcella Angelini, da cui deriva il nome della struttura. Nel 1967 la Signora Angelini ottiene poi il diploma di benemerenza vincendo il Primo Premio dell’Ente Provinciale per il Turismo di Roma, per aver concorso al miglioramento delle attrezzature delle aziende alberghiere di Roma e provincia. Era il periodo della Dolce Vita di Fellini, con le star del cinema a passeggiare nella vicina ed elegantissima via Veneto, tra cafè e ristoranti esclusivi.

Albergatrice da più di cinquant'anni, la signora Marcella Angelini rappresenta al meglio quello che è l'hôtellerie italiana che tutto il mondo apprezza e imita: massima attenzione ai particolari, alla pulizia e ai servizi, con le necessità dell'ospite sempre al centro delle scelte e delle decisioni dello staff e dei collaboratori dell'albergo. La classe, la cura per i dettagli, l'eleganza hanno sempre contraddistinto l'ospitalità alberghiera italiana e, grazie alla qualità dei servizi offerti dall'hotel e alla costante dedizione al cliente hanno permesso alla Signora Marcella di trasformare in pochi anni una piccola pensione in un albergo esclusivo e di classe, conosciuto in tutto il mondo.

Per saperne di più sui servizi proposti dal Marcella Royal Hotel - Rooftop Garden, scoprire e conoscere Roma oppure visitare la Terrazza Flavia per godersi un fantastico panorama sulla Città Eterna è possibile visitare il sito internet www.marcellaroyalhotel.com