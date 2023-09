Una nuova dimensione nel mercato delle quattro ruote

Automobili nuove o usate a condizioni di vendita competitive: questa è sempre stata la mission di due famosi concessionari che hanno deciso di unire le forze per poter ampliare la gamma dei servizi offerti, aumentando il proprio parco auto introducendo nuovi marchi, mantenendo la qualità che ha reso possibile alle due società di imporsi sul mercato come leader del settore. Paci Auto Srl e Autoquattro group si stringono la mano e danno vita a Paciautoquattro, con la nuova sede Fiat, Abarth, Lancia ed Alfa Romeo che verrà inaugurata sabato 7 ottobre a Terni in via Vanzetti, 41 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con aperitivo, live music e animazione per bimbi; special guest della giornata sarà la nuova Fiat 600. L'operazione è nata da un'idea comune tra Danilo Paci e Paolo Angelini, titolari delle due concessionarie che hanno deciso di unire le forze per continuare a eccellere nel settore delle auto.

I due imprenditori, molto conosciuti nell'ambiente dell'automotive, hanno fatto della loro passione per i motori un lavoro: operanti nel settore ma con brand diversi, sono presto diventati un punto di riferimento sul territorio di Terni, Orvieto, Rieti e L’Aquila. Pur agendo anche in zone geografiche diverse, l'amore per le auto, l'attenzione al cliente e la qualità dei servizi proposti sono obiettivi comuni e questi fattori hanno spinto Danilo Paci e Paolo Angelini a lanciarsi in una nuova avventura.

Paciautoquattro, l'esperienza al servizio di tutti

Due società, una nata trent'anni fa, l'altra quaranta, unite dalla stessa missione: portare la propria esperienza al servizio dei clienti, con uno sguardo orgoglioso al passato, la responsabilità comune nel presente e un occhio di curiosità verso il futuro. Puntare all'eccellenza è sempre stato l'obiettivo di Paci Auto e di Autoquattro : con questa fusione Paciautoquattro si arricchisce ulteriormente con l'acquisizione di nuovi marchi come Peugeot, Jeep, Fiat, Alfa, Abarth e Lancia.

I servizi offerti dalla nuova sede di Terni

Sono tantissimi i servizi messi a disposizione dalla nuova società per poter assistere gli utenti in tutto il percorso di acquisizione di un'auto nuova o usata, controllate e certificate: un'ampia selezione di possibilità di finanziamento è stata studiata per far fronte a ogni esigenza, con un team di esperti a disposizione per consigli e a assistenza. Veicoli nuovi, anche in pronta consegna, o usati e a chilometro zero: la gamma a disposizione è davvero molto ampia.

Non solo vendita, Paciautoquattro offre una serie di servizi correlati per poter andare incontro a ogni necessità. È infatti disponibile anche un servizio di noleggio che prevede la possibilità di noleggi a lungo termine per privati e aziende, oppure a breve termine. Al contempo è possibile avvicinarsi al mondo dell’elettrico richiedendo un TestDrive gratuito di 24h su tutti i modelli della gamma elettrica di ogni marchio. Ma non solo: Paciautoquattro è anche assistenza. Le autofficine sono sempre a disposizione, così come il servizio di vendita e sostituzione di pneumatici e revisioni. Il team della nuova concessionaria fornisce inoltre supporto nella scelta di pezzi di ricambio o di accessori. Infine, sono sempre attive una serie di promozioni che offrono una vasta scelta di veicoli o servizi aziendali a prezzi e condizioni più che competitivi.

Per scoprire di più sulla sede, le auto e tutte le novità riguardo ai servizi proposti da Paciautoquattro si può visitare il sito internet www.paciautoquattro.com